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2022年新竹正義輪胎行屋主次子陳彥翔，縱火造成8名家人死亡悲劇，一審陳彥翔遭判死刑，今（11）日高院二審判決出爐，改判陳彥翔無期徒刑。本案是憲法法庭判決死刑合憲，限縮死刑適用條件後，首件一審判死，上訴二審宣判的案件。國民黨立委王鴻薇說，殺全家自首可逃死，形同我國司法正義完全就是笑話，不曉得這些宣判實質廢死的大法官、判決逃死法官，要如何面對這八條人命。王鴻薇說，凶手陳彥翔害8名家人命喪火窟，新竹地院去年9月一審時認定其罪無可恕判決死刑，沒想到高等法院審理後竟然改判改為無期徒刑，本案為實質廢死開了第一槍惡例。王鴻薇說，事實上該案起訴檢察官，於起訴書中就痛批，陳彥翔犯後還矢口否認，認為陳彥翔泯滅天良，建請判處死刑。更可惡的是一審訴訟過程中，陳彥翔雙手插口袋、滿臉不在乎地說，「我沒有上訴，是律師幫我上訴的。」法官再問「有沒有承認犯罪？」他根本連答都懶得答，後來才承認放火否認殺人。王鴻薇說，死者家屬，除了陳彥翔的父親和哥哥表示沒意見以外，其他人都要求判陳彥翔死刑。而高院改判原因也讓人無法接受，竟然是自首減刑，尤其參閱判決書中說，「難認其屬「狡黠陰暴」而自首之人」，爰依刑法第62條前段自首之規定，依法減輕其刑為無期徒刑。殺全家自首可逃死，形同我國司法正義完全就是笑話，不曉得這些宣判實質廢死的大法官、判決逃死法官，要如何面對這8條人命。