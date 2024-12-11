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▲目前該商品已被下架，台灣電商平台上目前暫無販售相關品項。（圖／翻攝自農藝女孩看世界臉書 ）

▲伸縮折疊塑膠玩具「蘿蔔刀」，在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝TikTok）

▲中國爆紅零食「蠟瓶糖」在小紅書、抖音等平台上相當熱門。（圖／翻攝自微博）

▲「鼻吸能量棒」從去年就在中國爆紅，在國小到高考生，甚至連上班族都在用，但許多成分不明的產品也暗藏風險。（圖／翻攝微博）

中國網路上，近幾年業者不斷出現各種玩具、零食，但有些設計卻暗藏危險性、負面教育意義。繼去年底爆紅的蘿蔔刀，又傳出新形態的「紓壓針筒」玩具爆紅，甚至已流入香港，目前台灣的電商也立即下架相關賣場，《NOWnews》也盤點過去中國製「危險小物」侵台紀錄，甚至「1款熱門零食」已經遵循相關法令合法上架了。中國這兩年出現一款「紓壓空氣針筒」玩具，主打附贈「針頭、針筒」，讓孩子將空氣打入矽膠娃娃，再把泡泡壓破，達到紓壓的功效。不過讓孩子拿針頭的這件事，本身危險性就已經相當高，再加上孩子沒有辨別能力，醫師吳欣岱也提醒，若孩子真的照著商品示範影片，模仿打入了人體，輕則蜂窩性組織炎，如果打進血管內甚至會有空氣栓塞、致死風險。目前這款紓壓空氣針筒玩具已經流入香港，引發媒體關注。台灣部分則尚未在市面上看見，蝦皮上的網路賣場也已經遭下架，還是提醒家長若在夜市、網路看到業者販售，也要立即檢舉讓相關單位處理。2023年底，中國大陸抖音上一款塑膠玩具「蘿蔔刀」爆紅，是由大學生博主「瘋狂的問號943」所創造，且主打可透過3D列印機簡單製作，又沒有版權專利的限制，因此當時曾有許多商家也立刻跟上腳步搶占商機，讓台灣校園內迅速出現一票小朋友帶進學校玩，立刻引發社會關注，立即遭各縣市禁止攜入。2024年中旬，一款名叫「蠟瓶糖」的零食在中國社群上風行，它的外觀色彩亮麗，號稱以蜂蠟、手工製作，隨後在台灣網購平台上也出現相關商品上架。在當時許多陸媒立刻示警，因為市面上很多「蠟瓶糖」無生產日期、無生產廠家、無生產地址，有嚴重的食安疑慮，呼籲家長不要讓孩子食用。而我國衛福部次長林靜儀也在臉書上提醒，若有發現違法販售，可以直接向當地衛生局檢舉。「魔芋爽」這款零食，在好幾年前就已經在中國風行，而到了2022年開始有通路合法進口，也曾有不肖業者走私到夜市販售，合法通路與非法通路價差高達2.8倍。而魔芋爽的成分標示中，每包18公克的香辣口味魔芋爽，原料有水、大豆油﹝抗氧化劑（第三丁基氫醌）﹞、蒟蒻粉、木薯澱粉、食用鹽、白砂糖、香辛料（花椒、辣椒、馬芹）、香料（乙基麥芽醇）、食醋粉、天然食用色素（紅椒色素）、水解植物蛋白調味料﹝水解植物蛋白液（水、大豆、鹽）、麥芽糊精﹞，酵母萃取物、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）、郫縣豆瓣（紅辣椒、蠶豆仁、菜籽油）、調味劑（檸檬酸）、洋蔥等多達27種成分。營養師也提醒，魔芋爽成分中的「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」、「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」為提升鮮味的添加劑，在泡麵、洋芋片也常見到，為合法添加劑，只是魔芋爽小小一份的鈉含量就高達277毫克，學齡前幼童吃9包就超標，建議最多一周吃一次就好。2023年底，一款「鼻吸能量棒」在中國社群上爆紅，成為許多學童上課必備的物品，更有許多種口味可供選擇。當時鼻吸棒的業者聲稱，內容物是樟腦、薄荷等天然成分，可提神醒腦、緩解壓力。但由於市面上的產品龍蛇混雜，也難以防範不肖廠商的產出劣質品。醫師也建議，「鼻吸能量棒」這款商品建議勿讓兩歲以下的嬰幼兒、過敏兒、孕婦等族群使用。