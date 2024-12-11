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▲曾在《魔戒》系列扮演「伊歐玟」的米蘭達奧圖再度回歸《魔戒：洛汗人之戰》獻聲。（圖／華納兄弟提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》又有新品種、觀眾沒見過的怪物「水中監視者」登場。（圖／華納兄弟提供）

▲凱特布蘭琪在《魔戒：洛汗人之戰》首映活動上站台。（圖／華納兄弟提供）

日本動畫片近年來在台灣有如票房保證，連《魔戒》最新前傳電影《魔戒：洛汗人之戰》，都因為由《攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX》系列導演神山健治執導，華納兄弟影業特別引進了日語配音版來台上映，堪稱好萊塢動畫影片的奇招。不過英語原音版仍是在台主要上映的版本，過去在《魔戒》電影飾演「伊歐玟」的米蘭達奧圖回歸為動畫版前傳獻聲，其他像「精靈女王」凱特布蘭琪、「甘道夫」伊恩麥克連、「咕嚕」安迪瑟克斯以及「弓箭手巴德」路克伊凡斯，也齊聚國際首映會，為這部新片站台助陣。當年以《魔戒3部曲》名利雙收的導演彼得傑克森，對於米蘭達為《魔戒：洛汗人之戰》開金口的成果讚不絕口，驚嘆：「才看5分鐘，我就彷彿回到熟悉的中土大陸。《魔戒：洛汗人之戰》把「聖盔谷與聖盔鎚手的故事」拉出來做為情節重心，戰鬥場景有史詩感，大銀幕觀賞格外過癮。製片約瑟周坦言：「製作這部電影必須緊密地與國際團隊合作，這非常困難，只有神山健治能做到！」曾擔任真人版電影編劇的菲利帕鮑恩斯，也附和：「我認為神山健治非常適合來擔任導演」。」彼得傑克森亦親自授權幕後團隊傾力支援，為此大膽的決定背書。雖然神山健治雖深受團隊信任，但他其實壓力破表，笑道：「當我接到消息時，第一個反應是『不可能』，因為畫面上的士兵、馬匹數量及複雜性，都充滿挑戰性。」所幸在彼得傑克森號召下，過往魔戒團隊再度聚首、投入動畫製作，讓魔戒故事能以手繪動畫形式，重現中土世界的壯闊美景，還為觀眾帶來震撼人心的堡壘攻城戰，更打造出破千匹馬一同奔馳的驚人場面，曾在3部曲出現的兇猛巨象「猛獁」、羽翼可遮天的「巨鷹」等怪物也全數回歸，此次更加入全新的「水中監視者」，觀眾將大開眼界，成果也獲得包括《好萊塢報導》等重量級媒體的好評。《魔戒：洛汗人之戰》將於於12月25日英、日文版同步上映， 12/18(週三)開放預售，搶先訂票的粉絲將有機會獲得英、日文原文海報等各式特典，被看好會是聖誕跨年檔的話題強片。