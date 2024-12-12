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▲ANKER A1289 24000mAh大容量行動電源（圖/品牌提供）

▲ANKER A2659 Prime 150W 極速充電器（圖／品牌提供）

▲ANKER A1654 MagGo Qi2 15W 10K磁吸無線行動電源（圖/品牌提供）

▲ANKER B2557 3-in-1 MagGo Qi2 15W磁吸無線充電座（圖/品牌提供）

聖誕節的腳步近了，交換禮物活動再度成為年底的焦點！無論是公司派對還是朋友聚會，如何挑選一份實用又有新意的禮物總讓人傷透腦筋。如果你正在尋找既實用又兼具時尚感的選擇，ANKER的充電產品絕對是不容錯過的好物！無論是手機、平板還是筆電用戶，ANKER提供多樣化且高品質的產品，能滿足各種需求。不僅功能實用，更能讓收到禮物的人眼前一亮，送禮更顯貼心與品味。今年聖誕節，就用ANKER產品，為你的交換禮物增添驚喜吧！千元聖誕禮物推薦一：ANKER A1289 737 PowerCore 140W 24000mAh大容量行動電源如果你的交換禮物對象是上班族或經常出差的朋友，那麼ANKER A1289擁有24000mAh大容量行動電源，絕對是實用性滿分的首選！亮眼吸睛的超大容量的 24000mAh，手機至少能充 5 次，不管是加班熬夜、參加會議，還是出差旅行，都能隨時補充電力，徹底告別低電量焦慮。更厲害的是，它支援 140W 的極速快充，搭載 IQ 3.0 極速充電技術，只需短短 30 分鐘就能讓手機充到 70%，簡直效率拉滿。A1289 737 PowerCore 140W 24000mAh大容量行動電源還配備 2 個 USB-C 和 1 個 USB-A 接口，無論是手機、平板還是筆電都能輕鬆充電。雙向快充技術更是亮點，不僅能快速為設備充電，自己也能迅速補電。加上智慧螢幕功能，可以即時查看輸入輸出功率和預計充電完成的時間，讓使用過程更透明又安心。如果對方是個需要攜帶多台設備四處奔波的「多裝置控」，這款產品絕對是他們的完美伴侶，送了保證不踩雷！千元聖誕禮物推薦二：全球獨家登場！ANKER A2659 Prime 150W 極速充電器想送出一份高分禮物？全球充電王者ANKER 再次震撼市場！這款「台灣限定」ANKER A2659 Prime 150W 47L極速充電器 絕對是完美選擇！作為全球數位充電領導品牌，ANKER 再次用實力證明，充電器也能成為聖誕禮物的「黑馬」。這款產品以 150W總輸出與多設備快充技術引領市場，堪稱效率與性能的雙料冠軍！14吋MacBook Pro（M3）僅需28分鐘充電至50%，iPhone 16 Pro Max 僅需26分鐘充電至50%，讓你在忙碌生活中輕鬆滿電出發！對於平均每天使用多款電子裝置的台灣上班族，這款產品更是福音！不僅提供高效充電體驗，還以小巧設計輕鬆應對旅行、辦公多場景需求。如此實用又高性能的禮物，誰收誰滿意！千元聖誕禮物推薦三：蘋果粉絲尖叫！ANKER A1654 MagGo Qi2 15W 10K磁吸無線行動電源朋友是忠實蘋果粉？那這款A1654 MagGo Qi2 15W 10K磁吸無線行動電源，一定會讓他超驚喜。這款產品支援最新的 iPhone系列，有磁吸功能，充電過程又快又穩！15W的磁吸無線快充，短短44分鐘就能讓 iPhone充到50%，完全不輸原廠配件。更特別的是，這款行動電源還自帶手機支架，邊充電邊看劇、工作或視訊聊天都超方便。加上10000mAh的容量，能為iPhone充約1.8次，日常外出使用非常夠用。如果交換禮物對象是愛用蘋果的朋友，這款一定會讓他愛不釋手。千元聖誕禮物推薦四：高分爆款！B2557 3-in-1 MagGo Qi2磁吸無線充電座，聖誕禮物首選！如果你正在為挑選交換禮物發愁，而對象又是「果粉」或科技控，那這款B2557 3-in-1 MagGo Qi2 15W磁吸無線充電座絕對是不二之選！它一次搞定 iPhone、AirPods、Apple Watch 的充電需求，不僅節省空間，還讓桌面整潔度瞬間提升。更厲害的是，這款充電座搭載15W快速無線充電技術，充電速度媲美原廠充電器，尤其是 Apple Watch 快速補電功能，對於每天忙到飛起的上班族或有愛整潔的朋友來說，簡直是貼心救星。它的小巧可摺疊設計更是亮點，不論是在辦公桌上使用，還是攜帶出門旅行，都方便又實用。這款充電神器不僅高效、便捷，還兼具時尚與實用性，是今年聖誕交換禮物的不踩雷首選，送禮必定讓人眼前一亮！ANKER充電產品兼具實用性與設計感，不僅符合各種需求，還增添了聖誕交換禮物的儀式感，無論是提升日常便利的旗艦系列，還是專為蘋果用戶設計的蘋果系列，Anker 都能成為交換禮物中的亮點，再加上官網登錄的延長保固服務，讓使用更安心。聖誕交換禮物不妨選擇ANKER ，不只是送出一份貼心好禮，更為生活注入電力與便利。