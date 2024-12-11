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中國校園近來流行一款新減壓玩具，內容物包含一個矽膠娃娃與注射針頭，玩法是用針頭將空氣打入矽膠娃娃使其膨脹，再戳破舒壓，如今有網友發現，該玩具悄悄入侵台灣拍賣網站，憂心孩子在遊玩過程中被注射空氣真的會死掉。對此民進黨立委林岱樺呼籲教育部、經濟部快上緊發條，禁止進入校園及販售！林岱樺指出，先前也曾出現過蘿蔔刀等類似危險的玩具，但這次空氣針是會直接傷害到人體，幼童在不知情的情況下拿來玩樂容易造成危險，一旦流入校園後果不堪設想。林岱樺表示，中國時常流行這種傷害人體的玩具，從蘿蔔刀、不能吃的中國蠟瓶糖到現在的空氣針，中央主管機關應該要加以防範甚至立即要求下架。林岱樺表示，教育部曾在去年發函給各級學校，要求校方針對蘿蔔刀等類似物品審慎留意，對於不適合學生身心發展之遊戲或物品禁止攜帶入校園，以維護學生身心健康。這次空氣針事件雙北教育局已經發文給各校嚴防，教育部身為中央教育主管機關，應比照蘿蔔刀事件辦理，不要地方先行中央又落後。最後林岱樺也呼籲經濟部應與網拍業者討論，禁止販售可能對孩童造成危險性玩具的商品，甚至將販賣的商場直接下架，以確保孩童安全。