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▲金凱瑞曾經在好萊塢紅極一時，後來聲勢逐漸滑落，還曾經有好幾年接不到一部大成本主流商業大片。（圖／美聯社／達志影像）

▲《音速小子》前兩集都有不錯票房，第3集本月下旬就要登場。（圖／UIP提供）

曾在好萊塢紅極一時的加拿大諧星金凱瑞，曾在兩年多前宣傳《音速小子2》時，宣稱自己差不多已經退休了，還強調這是很認真的，往後除非有天使送來用金色墨水寫的劇本、告訴他這部片如果能讓人們看到會非常重要，他才考慮再回來。結果，本月下旬，他的新片《音速小子3》就要上映，對此，他笑道：「我會回來因為我可以演一個天才，真的有點離譜，還有我買了很多東西，我需要錢啊。」很少有知名影星會把自己接不接一部片純粹是金錢考量講得如此坦白，可是金凱瑞在銀幕上裝瘋賣傻慣了，再怎麼正經的話，從他嘴巴裡面講出了，總是能讓人忍不住大笑。30年前他在好萊塢風光無比，聲勢直逼羅賓威廉斯，卻在10多年後逐漸將喜劇泰斗的位置讓給後起之秀，自己也越來越難拍到好萊塢大公司的重量級大片，可是這就是好萊塢的生態，江山代有才人出，他也只有盡量看淡。過去金凱瑞以搞笑演出風靡觀眾，其實他也有辦法演嚴肅、認真的角色，在好萊塢喜劇片已經換別人掛帥的這幾年，他在一些小品獨立製片或是影音平台的影集中挑戰不同的戲路，實力還是受到肯定。《音速小子》系列算是他近來難能可貴的好萊塢大片演出，由於前兩集相繼創下出色票房，第3集也又把他找回來，意外變成他的「復出之作」。身為知名大牌，金凱瑞過去拍片時忙碌、辛苦，片子要推出時還得到處做宣傳，重複回答已經被問了幾千幾百次的問題，還得裝成第一次聽到、認真想答案，難怪他會覺得「真的已經夠了」。倒是這一次迅速「復出」，他總算能和另一位加拿大長大的紅星基努李維另類合作，不過基努是聲音演出片中的非人類大反派，金凱瑞是人類角色中的要角之一，彼此還是沒有同框出現的畫面。