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▲林書豪談戰術執行成功。（圖／新北國王提供）

TPBL新北國王今(11)日在客場114：95大勝澳門黑熊，成功在東亞超級聯賽（EASL）中奪得關鍵勝利。前一場在新莊主場不敵黑熊，新北國王本場展現強大的求勝心，開賽就火力全開，林書豪多次利用個人突破與組織進攻，撕裂對手防線，迅速打出節奏，幫助國王在第一節便建立雙位數領先優勢。澳門黑熊雖然試圖反撲，特別是由中鋒德古拉和得分手張俊偉領軍，不斷強攻籃下並尋求外線機會，但整體進攻效率不如預期，加上防守端無法限制林書豪與桑尼，比分始終未能縮小到射程距離，最終在主場慘敗坐收。新北國王林書緯本場比賽也表現不俗，攻下14分，為球隊提供穩定的外線火力。而洋將桑尼則在內線發揮主導作用，貢獻21分，完美協助球隊掌控禁區。賽後，林書豪表示，這場比賽意義重大，尤其是在此前曾遭到黑熊擊敗的情況下。「我們希望藉由這場比賽找回信心，而最終我們做到了。」林書豪也特別感謝到場的球迷，「這場比賽的開賽時間是晚上9點，非常感謝大家花費時間和金錢到場支持。」他提到，即使身為客場球隊，也感受到主場般的氛圍，這讓他感到無比感激。