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▲領航猿攻守俱佳，首節就取得大幅領先。(圖/東超提供)

▲領航猿盧峻翔帶領球隊在東超取得三連勝。(圖/東超提供)

▲領航猿盧峻翔帶領球隊在東超取得三連勝。(圖/東超提供)

PLG職籃桃園璞園領航猿在東亞超級聯賽（EASL）中接連以壓倒性的比分擊敗南韓水原KT音速彈，兩次交手分別以91：70與100：64取勝，展現了台灣籃球實力與精密的戰術執行力。領航猿的主力盧峻翔再次證明了自己作為MVP的價值，全場9投7中，高效貢獻17分，成為球隊的進攻發動機。宋英鎮在賽後談到：「盧峻翔非常聰明，是球隊的核心。他在進攻和防守兩端都展現了統治力，無論是突破還是外線投射都讓我們防不勝防。」即便南韓方面對他進行了針對性的防守，仍無法有效限制他的發揮。此外，領航猿的洋將Alec Brown和Treveon Graham等球員在內外線的全面壓制也讓水原KT無從應對。領航猿教練卡米諾斯提到：「我們的外援在比賽中展現了很好的侵略性，徹底打破了對方的節奏。」領航猿的兩場大勝並非偶然，而是來自教練團與球員的充分準備和完美執行。在首回合交手後，領航猿進一步針對水原KT的進攻核心制定了精細的防守策略。本場比賽中，他們切斷了南韓球員之間的傳球連結，尤其針對主力球員的進攻發起點進行高壓封鎖。卡米諾斯賽後指出：「我們深知對方的弱點，也了解到他們因傷病導致戰力受損。我們的計劃就是利用我們的速度和團隊默契來徹底壓制他們。」領航猿不僅在比賽中保持了穩定的防守強度，也多次利用快速反擊將分差逐步拉開。水原KT的失利在某種程度上也源於自身的問題。主帥宋英鎮坦承，球隊有多位核心球員因傷缺陣，包括主力中鋒河潤基與外線射手群，這使得他們無法充分發揮既有戰術。「我們的射手受傷後，只能讓非射手球員嘗試投籃，但效果不佳。」此外，宋英鎮提到球員的心態也有欠缺：「本場比賽我們的心理準備不足，尤其是對領航猿的壓迫性防守適應不佳。台灣球隊的準備非常充分，這是我們失利的原因之一。」除了球員的個人表現，領航猿在團隊化學上的展現也值得關注。盧峻翔在賽後專訪中提到：「教練團在賽前提供了非常詳細的對手分析，我們只是按照計劃去執行，並且彼此信任。」這種信任讓領航猿在打出流暢的團隊配合，同時在防守上也更具壓迫感。盧峻翔更強調，這次的東超經驗是全隊的一次重要突破。「能在國際舞台上贏球，對我們而言意義非凡。我們會繼續努力，為接下來的四強賽做好準備。」領航猿之所以能夠兩度「打爆」水原KT，關鍵在於他們對比賽的充分準備和全隊的高效執行力。從盧峻翔的領袖表現到洋將群的全能壓制，再到教練團的精準調度，領航猿展現了台灣籃球在國際舞台上的強大實力。接下來的四強之路將更加艱難，但這支充滿競爭力的球隊，無疑已經準備好迎接任何挑戰。