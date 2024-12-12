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ESPN知名記者Shams Charania在12月10日爆料，邁阿密熱火對於交易「士官長」Jimmy Butler持開放態度，同時Butler也願意前往有爭冠機會的球隊。其中Shams提及Butler經紀人Bernard Lee的立場和態度，讓對方大為光火，今（12）日一連發了數條X（原推特）痛批對方捏造新聞，直言：「你是用ChatGPT（AI）幫你寫新聞的？」此前Shams Charania在個人於ESPN發表的文章中指出，邁阿密熱火對於交易「士官長」Jimmy Butler持開放態度，同時Butler也願意前往有爭冠機會的球隊。「根據消息來源，只要條件合適，熱火對於交易Butler持開放態度。而Butler的經紀人Bernard Lee也在聯盟中表示，自己的客戶對於加盟如休士頓火箭、達拉斯獨行俠和金州勇士等球隊持開放態度，特別是那些有奪冠實力的球隊。Butler的家鄉是德州的休士頓，但他更傾向於加盟能即時爭冠的球隊。」Charania如此寫道。同時他同一篇文章中也指出，勇士正考慮尋找一位「球星、組織者、得分手」來搭檔Stephen Curry和Draymond Green，言下之意兩隊有機會合拍達成交易。今天Lee突然在社群網站上發飆，炮口對準Shams，「好吧，聽著，我昨天放了你一馬，但如果你不停止把我的名字放在你完全胡說八道的東西上，因為你知道你通常並不值得我浪費時間去澄清。」「我不知道我會怎麼做，因為我是一名中年父親，我只想說我很不喜歡你這麼做。全世界，這些報導全部都是捏造的。」Lee強調自己從來沒說過這些話，直言被記者報導這些的事情，對於自己或他所代表的客戶都沒有幫助。之後Lee更是批評Charania：「Shams現在你可以說自己是用ChatGPT（AI）幫你寫新聞了，發明一種新型的『我被駭客攻擊了』的說法，沒關係，繼續！」