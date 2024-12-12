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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）熱血賽季如火如荼進行中，為以更全面的戰力迎戰接下來的賽事，新北中信特攻球團今日（12日）宣佈外援戰力調整，與後衛「捷翼」（James Eads）解約，簽下美國籍的全能型前鋒「德芬」（Tevin Mack），德芬已迫不及待投入特務軍團訓練！27歲的美國籍前鋒德芬，選擇背號8號，身高200公分、體重104公斤，大學期間於一級男子籃球錦標賽（NCAA）征戰，2021年於歐洲展開職業生涯，曾於希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）及中國男子籃球職業聯賽（CBA）出賽。德芬擁有在歐、亞兩洲的高層級聯盟出賽經驗，加上良好的身材條件及敏捷的速度，中信特攻球團總經理劉志威認為，德芬的加入能讓球隊的運作更加靈活：「德芬是機動性很好的3、4號位，不論身體素質或是面框的進攻皆具優勢，也可以做4號的對位防守，在球隊的運作上會比較靈活。」中信特攻球團期待德芬能打出特攻團隊精神，為球隊全力得分！中信特攻團隊整體評估後，依照球隊隊形需求調整，決議與捷翼解約，謝謝捷翼對團隊的努力與付出。目前特攻外援戰力包含前鋒銳尼（Raynere Thornton）、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）、後衛柯南（Conner Frankamp），以及新任特務德芬，中信特攻將持續調整洋將陣容，預計再補強一位大洋將，將於近日官宣。