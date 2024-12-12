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隨著紐約洋基在Juan Soto爭奪戰中失利，洋基隨即在自由市場上以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）簽下左投Max Fried，更傳出將全力追求日籍強投佐佐木朗希，今在冬季會議上，總管Cashman更是直言，「內野強打Alex Bregman也是球隊的追求目標。」此外芝加哥小熊強打Cody Bellinger也是洋基的追求目標。根據大聯盟記者Mark Feinsand表示，「Bregman將成為市場上打者中的頂級球員，洋基與休士頓太空人、波士頓紅襪與底特律老虎都是潛在追求者，雖然日前有消息指出洋基不會追求Bregman，但雙方陣營已經開始做聯絡。」此外洋基也對芝加哥小熊Bellinger展現極大興趣，但雙方在交易談判中有所分歧，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman指出，「洋基對於追求Bellinger很感興趣，但在金額上有落差，小熊不想吃下任何薪資，但洋基認為他們應該分擔Bellinger的合約。」Bellinger在未來2年能獲得5250萬美元的薪水，能在每年球季結束再度投奔自由市場。Bellinger在去年球季拿下國聯東山再起獎，並在去年與小熊簽下3年8000萬美元（約新台幣25.2億）的合約，且每年都有跳脫條款，本季Bellinger出賽130場，掃出137安、包括18轟、貢獻78分打點，打擊率為0.266。