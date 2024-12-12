要去韓國旅遊的民眾注意了！韓國政府將延長了電子旅行授權系統（K-ETA）的臨時豁免期限，該系統原是作為支持旅遊業振興計劃的一部分實施的，以慶祝韓國旅遊年（2023-24），原期間到2024年底。昨（11）日韓國法務部已公佈 K-ETA臨時豁免延長期限：2025年1月1日~2025年12月31日。
韓國法務部昨（11）日宣布，將延長台灣旅客免申請K-ETA期限至2025年12月31日為止，因此旅客赴韓旅遊只要填寫入境卡即可通關，而已申請韓國自動通關S.E.S與K-ETA仍在效期內者，則免填入境卡。
此外，韓國觀光公社也在官方網站發表「韓國旅遊安全須知」，提到戒嚴、解嚴之後，目前韓國當地日常生活並未受到影響，韓國主要旅遊景點亦正常開放中。 韓國政府會繼續盡最大努力，維護所有旅客的安全及旅遊上的便利。如有旅遊上的不便或欲諮詢的部分，歡迎使用「1330旅遊諮詢翻譯即時聊天(按此)」，或是撥打1330旅遊諮詢翻譯熱線(+82-2-1330，支援語言:韓、英、日、中、俄、越、泰、印尼)，韓國觀光公社會盡力為您解決疑問及提供協助。
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此外，韓國觀光公社也在官方網站發表「韓國旅遊安全須知」，提到戒嚴、解嚴之後，目前韓國當地日常生活並未受到影響，韓國主要旅遊景點亦正常開放中。 韓國政府會繼續盡最大努力，維護所有旅客的安全及旅遊上的便利。如有旅遊上的不便或欲諮詢的部分，歡迎使用「1330旅遊諮詢翻譯即時聊天(按此)」，或是撥打1330旅遊諮詢翻譯熱線(+82-2-1330，支援語言:韓、英、日、中、俄、越、泰、印尼)，韓國觀光公社會盡力為您解決疑問及提供協助。