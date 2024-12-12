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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊教練團異動！中華職棒與中華棒協今（11）日召開選訓會議，針對明年2月的經典賽資格賽，提出中華隊的35人名單外，也同時確定總教練和教練團人選。中職秘書長楊清瓏在選訓會議中表示，一致認同由總教練曾豪駒提出的教練團以及35人名單，並表示教練團為世界12強賽奪冠有功，陳宗宏過去畢業於台北市立體育學院，在2008年開始效力於中職米迪亞暴龍隊，隔年加入台北市成棒隊（後改名為台北興富發成棒隊），並在2014年退役後開始擔任球隊體能教練，如今獲經典賽國家隊延攬加入國家隊教練團。