中華隊教練團異動！中華職棒與中華棒協今（11）日召開選訓會議，針對明年2月的經典賽資格賽，提出中華隊的35人名單外，也同時確定總教練和教練團人選。雖然原先表示將全數以「原本人馬」接任，但最終做出些微異動，原先的體能教練劉品辰、重訓教練洪全億歸還母隊樂天桃猿，由台北興富發成棒隊教練陳宗宏接任體能教練。
教練團異動 大抵保持12強班底
中職秘書長楊清瓏在選訓會議中表示，一致認同由總教練曾豪駒提出的教練團以及35人名單，並表示教練團為世界12強賽奪冠有功，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練王建民，以及內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘，都會全部續任。
不過在體能教練劉品辰、重訓教練洪全億的部分，則是將要回歸母隊，所以由陳宗宏接任體能教練。陳宗宏過去畢業於台北市立體育學院，在2008年開始效力於中職米迪亞暴龍隊，隔年加入台北市成棒隊（後改名為台北興富發成棒隊），並在2014年退役後開始擔任球隊體能教練，如今獲經典賽國家隊延攬加入國家隊教練團。
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中職秘書長楊清瓏在選訓會議中表示，一致認同由總教練曾豪駒提出的教練團以及35人名單，並表示教練團為世界12強賽奪冠有功，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練王建民，以及內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘，都會全部續任。
不過在體能教練劉品辰、重訓教練洪全億的部分，則是將要回歸母隊，所以由陳宗宏接任體能教練。陳宗宏過去畢業於台北市立體育學院，在2008年開始效力於中職米迪亞暴龍隊，隔年加入台北市成棒隊（後改名為台北興富發成棒隊），並在2014年退役後開始擔任球隊體能教練，如今獲經典賽國家隊延攬加入國家隊教練團。
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