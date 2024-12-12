我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026年北市長選戰還有很久，但綠營不少人已開始動作準備爭取參選門票。台北市議員鍾小平今（12）日爆料，民進黨的台北市議員王世堅有強烈意願參選北市長職務，甚至已經私下做了民調，在現任民進黨立委中，王世堅是輸給蔣萬安最少的一位，因此讓王世堅更是堅定參選信心。擁有高人氣的民進黨立委王世堅近日表現得不太一樣，民間團體與國民黨立委吳宗憲所主辦的反廢死集會上，只有王世堅一位綠營代表出席；當陸生說出「中國台北」引發爭議，綠營砲聲連連，但王世堅卻強調，台灣民心堅強難被統戰，對於陸委會懲處陸生團一事，也不支持，藍營認為，這些舉動都是在跟中間選民以及淺藍支持者示好。鍾小平表示，他跟民進黨議員林世宗談到王世堅的動作，林世宗稱王世堅有強烈意願參選北市長職務，甚至已經私下做了民調，該份民調中，王世堅僅落後北市長蔣萬安10%最少，而差距最大則是民進黨立委吳思瑤，差距有30%以上，因此堅定了王世堅參選北市長的信心。