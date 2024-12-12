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▲該集團會員包括學生、學校行政人員、軍人與公務員等，多達200人，還加註贏錢關閉，輸不起，輸會盧等備註。（圖／調查局提供）

調查局台中市調處破獲地下期貨與證券詐騙集團，該集團將營業地點設置在台中市南區某住宅大樓內，從2023年至2024年間，不法交易金額達5億2300萬元，不法所得近9000萬元。台中地方法院准予扣押主嫌杜姓男子名下房地產9筆，市值6300萬元，台中地檢署偵查終結，今（12）日依違反期貨交易法與賭博罪起訴。檢調人員發現，集團以杜姓男子為首，自去年2月至今年7月間，先後在台中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所。將近1年半期間，賭資累計高達5億2300餘萬元，甚至有1天下注3000萬元的紀錄，不法獲利將近9000萬元，而集團還化名知名藝人「金凱瑞」、「杜德偉」，以及「魏德勝」等業務人員，對外向不特定大眾招攬加入會員。客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行員及證券公司營業員，人數多達200人，只要填寫基本資料，提供入出銀行帳戶就可加入會員，會員再自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話或LINE，聯繫客服人員下單，主打免事先入金、免交割款，如果會員賭輸，虧損達一定金額，客服人員會通知會員，匯款到指定銀行帳戶，如果賭贏獲利，客服人員把錢匯款到會員指定的銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者，用虛擬帳戶處理賭資金流。此外，若集團內客戶獲利頻繁，就會被客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，也會被集團拒絕下單交易。杜姓主嫌還為了滿足下單需求，不斷地擴編營業員，對賭台灣加權股價指數、台股期貨指數與台股上市上櫃股票、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數的漲跌，例如某位會員賭今天台股期貨指數上漲，實際結果也是上漲，這位會員就贏錢。短短一年半間，每月交易金額超過千萬元，累計不法交易金額逾5億377 萬7409餘元，檢調人員也當場查扣現184萬6300元現金，並查扣杜姓主嫌名下價值6300餘萬元的9筆房產。而主嫌杜男以100萬元交保，其餘涉案營業員等人，以2萬元至5萬元不等金額交保。