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2024年即將結束，今年《時代》（Time）雜誌預計將把「2024年度風雲人物」（Person of the Year）的位置留給美國候任總統川普（Donald Trump），這或將成為川普繼2016年首次當選美國總統後、生涯第2度獲選，更可能擊敗一同入選的英國凱特王妃（Kate Middleton）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）等人。《路透》、《福斯新聞》等外媒指出，今年時代雜誌的年度風雲人物將是川普登上封面，今年入圍者每位也都是在全球具有高度知名度的人物，包含以下十人：美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton），特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（Elon Musk），俄國異議人士納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、熱門播客節目主持人喬羅根（Joe Rogan），墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、2024美選大贏家川普（Donald Trump）和臉書創辦人兼Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）。儘管針對相關消息，時代雜誌仍三緘其口表示在正式公佈前不會做出回應，但若川普真的是今年的年度風雲人物，那這將是川普生涯當中繼2016年首次當選美國總統後，第二次成為年度風雲人物；為了慶祝，川普預計將在美國時間12日上午為紐約證券交易所敲響開市鐘，其親友們也將出席。時代雜誌的「年度風雲人物」每年會評選過去一年對世界影響最大的個人、團體或是概念，去年獲選人是在全球舉行巡迴演唱會的美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift），川普本人也在2015年入圍過這個榜單，但當時敗給時任德國總理的梅克爾（Angel Mekel），直到隔年順利當選後才從不滿態度改口稱當選對他來說「意義非凡」。過去「年度風雲人物」獲獎者也包含已故的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等人，川普除了獲選年度風雲人物之外，今年7月遭遇槍擊刺殺時，振臂握拳高喊「戰鬥、戰鬥」的照片也曾被當時的時代雜誌採用當作封面。