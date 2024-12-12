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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警戒嚴後又解嚴，引發韓國社會不滿聲浪。韓國國家搜查本部11日大動作進入龍山總統府搜查和扣押，卻遭到總統府警衛阻攔，對峙8小時仍無法入內。12日，韓國警方再度對總統辦公室進行扣押搜索，於下午2時左右展開行動，試圖獲取與戒嚴事件相關的資料。根據韓聯社報導，由韓國警方組成的國家調查本部戒嚴特別調查團於11日下午2時左右派出調查人員，再度對龍山總統府進行搜查扣押，試圖獲取與戒嚴事態相關的資料。特別調查團曾於前一天嘗試對總統辦公室內的國務會議室、警衛處、101警備團及聯合參謀本部地下一處指揮控制室等4個地點進行搜查扣押，但遭到總統警衛處以公務及軍事機密為由拒絕，未能成功進入。針對此事，特別調查團相關人士表示，雖然透過資料自願提交的方式獲取了一部分資料，但僅屬極少部分，對此深感遺憾。