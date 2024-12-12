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台北上海雙城論壇將在下周二正式登場，對此台北市長蔣萬安今（12）受訪表示，目前尚未收到陸委會上海團102人補件資料。對此陸委會於行政院會後記者會表示，昨已正式公布同意函給台北市府，也確認台北市府已經收到了。對於雙城論壇在即，而近來共機、共艦繞台有增無減，讓台海關係緊張，讓外界關注雙城論壇是否如期舉行，對此蔣萬安今日受訪說，尚未收到陸委會上海團102人補件資料。對此陸委會綜合規劃處副處長陳淑媚表示，近期中共在台海周邊有軍事部署，政府相關部門也持續密切關注，因台北市府認為雙城論壇有舉辦必要，政府也釋出最大善意，同意上海團來台。陳淑媚也說，陸委會充分與台北市府保持溝通，也有提到若兩岸氛圍持續惡化，希望台北市府能延後辦理論壇，而雙方在溝通過程中，台北市府也表達理解並尊重。至於上海團補件部分，陳淑媚說，陸委會已經在昨天正式公布同意函給台北市府，也確認對方已經收到了。