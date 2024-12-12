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中國近期流行一款附有針頭的「擠痘痘」減壓玩具，該款玩具已流入台灣市面。經濟部標準局今（12）日受訪表示，他們看到新聞報導後隨即展開調查，目前確認實體通路並無販售，但是蝦皮、露天、酷澎（Coupang）等境外電商都有販售，因此通知業者下架。擠痘痘玩具包含一個矽膠娃娃與注射針頭，玩法則是用針頭將空氣打入矽膠娃娃使其膨脹，再戳破舒壓。標準局副局長謝翰璋受訪表示，擠痘痘玩具確實是玩具，但是玩具有規定不能存在「銳邊」，正常如果有來檢驗，「如果有一個針可以打入人體，那個絕對不會過，我跟你講各位保證！」換言之，現在市面上所販售附有針頭的擠痘痘玩具，全部都是沒有經過檢驗過的合格玩具。標準局已經發文給所有公協會，要求玩具廠商、通路廠商確認該玩具是否販售，後來確認實體通路並無販售，但是像是蝦皮、露天、酷澎等境外電商都有出現，因此已經要求廠商立即下架。標準局表示，凡經檢查不符合者，將依《商品檢驗法》要求業者下架回收，並處以罰鍰。若商品經查證未完成檢驗程序，《商品檢驗法》第60條第1項規定，處20萬元以上200萬元以下罰鍰，並依同法第63條第2項規定，通知報驗義務人限期回收或改正。符合檢驗規定之商品，經市場監督發現有不符合檢驗標準之情形，依《商品檢驗法》第63條之1規定，通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。