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總統賴清德提名司法院長張文貞、副院長姚立明，以及多名大法官人選，近日在立法院接受人事同意權審查，預計在24日進行同意權投票。因近日有縱火犯燒死8人卻仍未被判死刑，引發爭議，國民黨立委也針對是否廢死，不斷要大法官被提名人表態。國民黨立委洪孟楷今（12）日開第一槍，「針對主張廢死的提名人，我會負責任的投下不同意任命的一票。」洪孟楷說，死刑釋憲出爐後，台灣已經走向實質廢死，因為當放火燒死全家能沒被判處死刑、當隨機兇殘強盜性侵殺人沒被判處死刑，請活在雲端的大法官們告訴國人，什麼才叫最嚴重的判刑？直球對決詢問，大法官到底是憲法的守護者、還是兇嫌的守護者？洪孟楷說，最嚴重犯行的標準，到底是殺一人、殺兩人、還是殺N人才算？是處心積慮的預謀殺人比較嚴重、還是毫無理由的隨機攻擊比較兇殘？只要自首就可以免死？沒有標準，就是不敢負責，就是走向民進黨政府所主導的實質廢死。洪孟楷說，身為立法者，他完全無法認同活在雲端的大法官所做的釋憲結果。這三天的大法官提名人的審查，看到每一個沒有肩膀不願正面回應的大法官提名人更令人失望，「很抱歉，針對主張廢死的提名人，我會負責任的投下不同意任命的一票。」