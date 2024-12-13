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▲中華隊投手教練王建民。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

WBSC世界12強棒球賽中華隊奪冠的棒球熱還在延燒，許多關於棒球的動人故事纏繞而上。這一屆中華隊教練團就是當年讓無數球迷為之感動的「前國手們」，不少人也是如今這一批世界冠軍成員的偶像。近期中華隊游擊大將江坤宇就透露，自己當年曾透過母親友人得到一顆王建民簽名球，讓他直呼：「太爽了！」江坤宇今天在個人社群上分享了當年的「寒假作業」，並配上一張王建民簽名球的圖，該文中，年幼的他寫道：「這是王建民的簽名球，這是媽媽的朋友給她，媽媽再給我的，太爽了」。裡面充滿了年少悸動的童言童語，相當可愛且有趣。而江坤宇本人當時肯定不會想到，自己多年後會和王建民加入同一支國家隊，並且在這個團隊之中一路過關斬將，在不被外界看好的情況下，拿下台灣在「三大賽」的首座世界冠軍，情節有如童話故事。底下球迷也紛紛來朝聖，一些人寫道：「有沒有想過現在的小朋友拿到你的簽名球也是這樣寫」、「結果現在是同隊教練，爽上加爽」、「可以跟小時候的偶像一起奮鬥還拿了冠軍 根本電影情節」、「現在王葛葛應該也會替朋友跟你要簽名球惹」。我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。在12強賽冠軍戰中，中華隊對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。