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法新社報導，即將卸任的美國總統拜登(Joe Biden)12日表示，他已經對將近1,500人減刑，並且赦免了其他39人，白宮稱這是美國史上最大規模的單日寬赦行動。82歲的拜登在一個多星期前才剛違反他先前的承諾，特赦了官司纏身的兒子杭特(Hunter)，在政治分歧的美國引發雙邊政黨的憤怒。拜登12日發表聲明說，美國是建立在可能性與第二次機會的承諾上，身為總統，他很榮幸能給予那些展現出懊悔與改過自新者寬赦。拜登即將在明年1月20日將權力移交給總統當選人川普(Donald Trump)，他延續了許多即將卸任總統的步伐，在任期的最後階段在橢圓形辦公室(Oval Office)發布了一系列的特赦。白宮表示，這1,499名獲得減刑的人在COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)大流行期間都是居家監禁，這是最大規模的的單日減刑。拜登表示，他們都已「成功重新融入家庭與社區，並展現他們應該得獲得第二次機會」。至於獲得特赦的39人則都是白宮所說的「非暴力犯罪」或「非暴力毒品犯罪」。更多中央廣播電臺新聞