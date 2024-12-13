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▲兄弟另一位強打詹子賢目前亦有2、3支球隊討論，據傳甚至有球隊開出4年合約。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒季後自由市場競爭激烈，，正式出手留人。根據知名球評、《NOWnews》特約作家王翊亘的說法，「，讓陳子豪與其團隊、家人討論。」。加上今年是市場大年，此前樂天桃猿重砲手朱育賢已經簽下一紙相當不錯的合約，陳應該也有機會爭取漂亮的數字。王翊亘之前也提到過，今年陳子豪只有60萬月薪，隨著本季打出好表現，他，是可預期的合約數字。而除了陳子豪之外，兄弟另一位強打詹子賢目前亦有2、3支球隊討論，據傳甚至有球隊開出4年合約。他的動向相對明朗，雖然樂天在朱育賢轉隊後，試圖接觸詹子賢，藉以補進左外野的空缺，不過王翊亘指出，，雙方仍都還在進行洽談，屆時可能將做出2選1的決定。