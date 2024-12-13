中華職棒季後自由市場競爭激烈，中信兄弟本季結束後「雙子」陳子豪和詹子賢的續約動向受到矚目，而據專業球評王翊亘透露的消息，昨天中信兄弟領隊劉志威已經和陳子豪以及其團隊碰面，並提出一張有競爭力和保障的合約，正式出手留人。
劉志威與陳子豪碰面 中信兄弟開出誠意合約
根據知名球評、《NOWnews》特約作家王翊亘的說法，「自由球員陳子豪與其經紀團隊，昨與中信兄弟領隊劉志威碰面。劉志威透露，交換想法後，中信兄弟這邊也提出有保障且有競爭力的合約，讓陳子豪與其團隊、家人討論。」
29歲的陳子豪今年出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，敲出17轟，是生涯次高紀錄，長打率5成15，上壘率3成55都是聯盟頂級數字。加上今年是市場大年，此前樂天桃猿重砲手朱育賢已經簽下一紙相當不錯的合約，陳應該也有機會爭取漂亮的數字。
陳子豪有機會挑戰6000萬大約
王翊亘之前也提到過，今年陳子豪只有60萬月薪，隨著本季打出好表現，他有機會月均薪80萬以上合約，此前已有2隊開出的5年以上合約，他甚至有機會拿到史上首次6年複數年合約，6年實拿總額超過6000萬，是可預期的合約數字。
而除了陳子豪之外，兄弟另一位強打詹子賢目前亦有2、3支球隊討論，據傳甚至有球隊開出4年合約。他的動向相對明朗，雖然樂天在朱育賢轉隊後，試圖接觸詹子賢，藉以補進左外野的空缺，不過王翊亘指出，詹子賢目前主要還是考慮台鋼，以及是否續留兄弟，雙方仍都還在進行洽談，屆時可能將做出2選1的決定。
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根據知名球評、《NOWnews》特約作家王翊亘的說法，「自由球員陳子豪與其經紀團隊，昨與中信兄弟領隊劉志威碰面。劉志威透露，交換想法後，中信兄弟這邊也提出有保障且有競爭力的合約，讓陳子豪與其團隊、家人討論。」
29歲的陳子豪今年出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，敲出17轟，是生涯次高紀錄，長打率5成15，上壘率3成55都是聯盟頂級數字。加上今年是市場大年，此前樂天桃猿重砲手朱育賢已經簽下一紙相當不錯的合約，陳應該也有機會爭取漂亮的數字。
陳子豪有機會挑戰6000萬大約
王翊亘之前也提到過，今年陳子豪只有60萬月薪，隨著本季打出好表現，他有機會月均薪80萬以上合約，此前已有2隊開出的5年以上合約，他甚至有機會拿到史上首次6年複數年合約，6年實拿總額超過6000萬，是可預期的合約數字。
而除了陳子豪之外，兄弟另一位強打詹子賢目前亦有2、3支球隊討論，據傳甚至有球隊開出4年合約。他的動向相對明朗，雖然樂天在朱育賢轉隊後，試圖接觸詹子賢，藉以補進左外野的空缺，不過王翊亘指出，詹子賢目前主要還是考慮台鋼，以及是否續留兄弟，雙方仍都還在進行洽談，屆時可能將做出2選1的決定。