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台灣2面奧運金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟今（12）日在世界羽聯（BWF）年終總決賽的小組賽第2戰，以21：13、19：21、19：21不敵丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，無緣搶下第2勝。不過即將封拍的李洋，在最後一舞上打出漂亮的一回合，「躺在地上救球」，被BWF選為單日最佳好球。李洋在這場比賽中，再次展現他驚人的反應力和防守功夫，在一個發球回合中，丹麥組合漂亮接發已經成功迫使李洋倒地救球，但後者躺在地上依舊能夠精彩回擊，甚至在這樣的情況下兩次接回對方的殺球，相當精采。而麟洋配也藉此由守轉攻，靠著王齊麟的殺球得分。李洋過去驚人的救球能力就曾屢次成為BWF單場好球的嘉賓，他之前還曾經有過「三連撲」救球的美技，讓人印象深刻，也成為他本人標誌性的動作。不過昨天在面對丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen的比賽，麟洋配未能把握首局21：13率先拿下的優勢，之後兩局都因為失誤過多而出現亂流，皆以19：21的比分讓出。