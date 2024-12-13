我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨日前交還410名越南公民給越南，他們都是被「輕鬆高薪」招募公告被騙至賭場，最終受到剝削和虐待。根據越南駐柬埔寨大使館的資料，這410名越南公民大多是非法出境到柬埔寨工作，也有部分是越南的通緝犯。根據《越南年輕人報（Tuoi Tre）》報導，越南西寧省（TayNinh）警方與西寧省邊防部隊及相關單位合作，於11日與12日從柬埔寨警方手中接回410名在柬埔寨非法工作與居住的越南公民。柬埔寨國家警察總署4日在位於柬越邊界的柴楨省（Svay Rieng）一家賭場進行行政檢查，並暫時拘留410名越南公民，柬國警方認定他們涉嫌非法工作及從事網路詐騙等違法行為。除了華語地區民眾被騙至柬埔寨或緬甸進行非法工作，越南也有許多人被拐至賭場。柬埔寨日前將總共410名越南公民交還給越南，並在木牌（Moc Bai）國際口岸辦理手續，西寧省相關部門將繼續查明情況並將這些越南公民送回原籍地。