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民眾加油不用急！受到美國商用原油庫存減少、OPEC+額外減產延長至明年第1季、中國明年貨幣政策傾向適度寬鬆，經中油啟動平穩機制後，汽油、柴油預估實際不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。累算至12月12日之7D3B週均價為72.80美元，較上週72.75上漲0.05美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.477較上週32.486升值0.009元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.0元，柴油調漲1.0元；經中油啟動平穩機制後，汽油、柴油預估實際不調整。實際調整金額請於15日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。