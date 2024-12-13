許多家用電器近年主打用USB為鋰電池充電，如此可以更方便到處攜帶。但是近年鋰電池商品燃燒事故也頻傳，形成疑慮。對此，經濟部標準局昨（12）日預告將電蚊拍、電毯、電動刮鬍刀等7項充電式商品納入檢驗範圍，保護消費者權益。
12日被列管的產品包括電捕昆蟲器（含捕蚊拍）、電毯、個人用之電保暖器具、電熱褥、磨咖啡豆機、電動刮鬍刀及電剪髮器，等7項產品。
標準局副局長謝翰璋說明，這次列管是第2波，第1波已在2023年上路，包含充電式風扇、真空吸塵器、電動食品研磨器及按摩器等。
這些產品有幾項特點，包括因為技術進步、成本較低，攜帶方便，所以許多廠商產品都採取鋰電池充電，免除過去要不斷換乾電池，續航力不足等問題。
但是，他說，隨著產品愈來愈普及，再加上龐大續航力代表電池本身容量大，風險也跟著上來；如果不當使用，小則電器出現融化損壞，大則可能會引發火災。
經過今天預告後，預計自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。時間比較長是考量到強制檢驗之前，產商需要時間去修正產品規格，確保可以符合檢驗標準。
檢驗項目對電器商品強制充電168小時、強制放電（電池裝反）、鋰電池之外部短路、落下試驗等測試，模擬消費者不正確使用是否會造成危害。謝翰璋補充，連續充電168小時是模擬民眾使用情況，相當於充電7天，推估如果可以達到這種標準，那麼正常使用都是無虞。
標準局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」之商品。
有關本次修正之相關檢驗規定資訊已置放於標準局網頁「焦點消息」之「業務公告」項下，網址為http://www.bsmi.gov.tw，歡迎各界上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。
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標準局副局長謝翰璋說明，這次列管是第2波，第1波已在2023年上路，包含充電式風扇、真空吸塵器、電動食品研磨器及按摩器等。
這些產品有幾項特點，包括因為技術進步、成本較低，攜帶方便，所以許多廠商產品都採取鋰電池充電，免除過去要不斷換乾電池，續航力不足等問題。
但是，他說，隨著產品愈來愈普及，再加上龐大續航力代表電池本身容量大，風險也跟著上來；如果不當使用，小則電器出現融化損壞，大則可能會引發火災。
經過今天預告後，預計自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。時間比較長是考量到強制檢驗之前，產商需要時間去修正產品規格，確保可以符合檢驗標準。
檢驗項目對電器商品強制充電168小時、強制放電（電池裝反）、鋰電池之外部短路、落下試驗等測試，模擬消費者不正確使用是否會造成危害。謝翰璋補充，連續充電168小時是模擬民眾使用情況，相當於充電7天，推估如果可以達到這種標準，那麼正常使用都是無虞。
標準局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」之商品。
有關本次修正之相關檢驗規定資訊已置放於標準局網頁「焦點消息」之「業務公告」項下，網址為http://www.bsmi.gov.tw，歡迎各界上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。