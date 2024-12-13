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▲2024雙子座流星雨極大期將出現於12月14日9時26分，凌晨開始就適合觀賞。（圖／取自「報天文 - 中央氣象署」）

▲雙子座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下面朝天空」。（圖／台北市立天文館提供）

▲2024雙子座流星雨雖然遭遇滿月，但它的特色是流星速度快，火流星發生機會高。（圖／中央氣象署）

每年「3大流星雨」中壓軸登場的「雙子座流星雨」要來了！，雖然有冷氣團準備南下，月光干擾程度稍大，但「火流星」的發生機會高，用肉眼就能盡情觀賞，《NOWnews今日新聞》也整理「雙子座流星雨」方位、時間、觀賞秘訣，一起迎接年末最美的夜景。雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。2024年雙子座流星雨將在12月13日晚上至12月14日上午達到極大值，雙子座流星雨的輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，，台北市立天文館預估每小時天頂流星數量可高達150顆。台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。趙瑞青指出，，不過，由於雙子座流星雨的特色是流星速度快，且火流星的發生機會高，仍然可以期待不時會有明亮的流星出現。天氣部分，中央氣象署則指出，今天持續受東北季風影響，各地早晚體感非常涼，，不過冷氣團環境偏乾，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮及北部山區有局部短暫雨，對於雙子座流星雨的觀賞相對有利。雖然遭遇冷氣團，月光干擾大，但仍建議民眾可以外出抬頭直擊雙子座流星雨，若無法外出，或所處環境較差，此外，南瀛天文館也表示，在12月14日當晚6點到午夜12點，將舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密。同為「年度3大流星雨」象限儀座流星雨活躍期從12月28日持續至1月12日，。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳。