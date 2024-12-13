每年「3大流星雨」中壓軸登場的「雙子座流星雨」要來了！今晚至明日（12/13至12/14）最適合觀賞，雙子座流星雨「每小時天頂流星數」高達150顆，雖然有冷氣團準備南下，月光干擾程度稍大，但「火流星」的發生機會高，用肉眼就能盡情觀賞，《NOWnews今日新聞》也整理「雙子座流星雨」方位、時間、觀賞秘訣，一起迎接年末最美的夜景。
🟡雙子座流星雨是什麼？
雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，雙子座流星雨特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。
🟡2024雙子座流星雨出現日期、時間
2024年雙子座流星雨將在12月13日晚上至12月14日上午達到極大值，雙子座流星雨的輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，輻射點大約於12月13日晚上7點左右從東北方升起，因此天黑不久就可以朝東方觀看，凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星，台北市立天文館預估每小時天頂流星數量可高達150顆。
🟡雙子座流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡2024雙子座流星雨天氣、月相
趙瑞青指出，由於接近農曆十五，近期月相接近滿月，受到月光影響，2024雙子座流星雨可觀賞到的流星數量將大幅減少，不過，由於雙子座流星雨的特色是流星速度快，且火流星的發生機會高，仍然可以期待不時會有明亮的流星出現。
天氣部分，中央氣象署則指出，今天持續受東北季風影響，各地早晚體感非常涼，且大陸冷氣團正在南下，越晚氣溫越低，全台各地早晚低溫只有11至14度，空曠低區可能清晨有10度以下低溫，不過冷氣團環境偏乾，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮及北部山區有局部短暫雨，對於雙子座流星雨的觀賞相對有利。
🟡2024雙子座流星雨線上直播
雖然遭遇冷氣團，月光干擾大，但仍建議民眾可以外出抬頭直擊雙子座流星雨，若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會透過線上直播，將高山即時拍攝的流星影像帶到民眾眼前。
此外，南瀛天文館也表示，在12月14日當晚6點到午夜12點，將舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密。
🟡象限儀座流星雨即將爆發
同為「年度3大流星雨」象限儀座流星雨活躍期從12月28日持續至1月12日，2025年極大期發生在台灣時間1月3日午夜23時左右， ZHR大約為80，但可能在60至200之間變動。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳。
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雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，雙子座流星雨特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。
🟡2024雙子座流星雨出現日期、時間
2024年雙子座流星雨將在12月13日晚上至12月14日上午達到極大值，雙子座流星雨的輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，輻射點大約於12月13日晚上7點左右從東北方升起，因此天黑不久就可以朝東方觀看，凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星，台北市立天文館預估每小時天頂流星數量可高達150顆。
🟡雙子座流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡2024雙子座流星雨天氣、月相
趙瑞青指出，由於接近農曆十五，近期月相接近滿月，受到月光影響，2024雙子座流星雨可觀賞到的流星數量將大幅減少，不過，由於雙子座流星雨的特色是流星速度快，且火流星的發生機會高，仍然可以期待不時會有明亮的流星出現。
天氣部分，中央氣象署則指出，今天持續受東北季風影響，各地早晚體感非常涼，且大陸冷氣團正在南下，越晚氣溫越低，全台各地早晚低溫只有11至14度，空曠低區可能清晨有10度以下低溫，不過冷氣團環境偏乾，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮及北部山區有局部短暫雨，對於雙子座流星雨的觀賞相對有利。
🟡2024雙子座流星雨線上直播
雖然遭遇冷氣團，月光干擾大，但仍建議民眾可以外出抬頭直擊雙子座流星雨，若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會透過線上直播，將高山即時拍攝的流星影像帶到民眾眼前。
此外，南瀛天文館也表示，在12月14日當晚6點到午夜12點，將舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密。
🟡象限儀座流星雨即將爆發
同為「年度3大流星雨」象限儀座流星雨活躍期從12月28日持續至1月12日，2025年極大期發生在台灣時間1月3日午夜23時左右， ZHR大約為80，但可能在60至200之間變動。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳。