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BWF年終總決賽本週在中國杭州登場，我國一姊戴資穎因傷動刀無緣破紀錄11度參戰，今日確定女單4強分別是韓國世界球后安洗瑩、中國女將韓悅、日本「空靈女神」大堀彩、中國新一姊王祉怡。年終積分榜女單前8人分成兩組競賽，分組前2晉級4強，A組由3戰全勝大堀彩，以世界第2王祉怡晉級，王祉怡今天直落二擊敗印尼一姐東宗（Gregoria Mariska Tunjung），取得2勝1負分組次佳成績。值得一提的是，28歲的大堀彩，今年在超級300泰國大師賽拿下生涯首座超級賽冠軍，6月再於超級500系列澳洲公開賽封后，11月宣布本季結束後將高掛球鞋，沒想到年終賽「最後一舞」，率先搶下4強門票，締造生涯最佳。B組戰況較複雜，安洗瑩、韓悅和日本一姊山口茜皆為2勝1負，但攤開三人對戰紀錄，安洗瑩雖拚3局敗給山口茜，但也因多打到第3局才吞敗，拿到得失局+1優勢，而韓悅直落二擊敗山口茜，加上山口茜今天鏖戰3局才力退泰國一姊Supanida Katethong最終無緣晉級。