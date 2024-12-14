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▲劉德華曾說他總覺得關之琳有男朋友，因此兩人一直維持普通朋友關係。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華和關之琳「演11次情侶」沒動心？他親吐忍耐理由：我也想啊。（圖／翻攝自微博）

▲關之琳（左）與香港富豪劉鑾雄（右）的8年戀情最為人所知。（圖／陳凱韻IG、關之琳微博）

▲關之琳至今仍是風韻猶存，62歲的她據傳身家高達5億港幣（約新台幣20.9億元）。（圖／關之琳抖音）

香港天王劉德華與一代影壇女神關之琳曾是著名的「螢幕情侶」，兩人自1988年合拍電影《群龍奪寶》後，共飾演過11次戀人，劉德華更曾讚關之琳是他心目中的第一名美女；過去劉德華還被節目主持人逼問過，和關之琳有沒有交往？對此，劉德華幽默回答：「我也想啊」，坦言關之琳確實很有魅力，但兩人從始至終都只是朋友，因為他一直覺得關之琳名花有主，所以沒追求她。微博粉絲團「劉德華全球歌迷影迷會」2021年曾貼出一段劉德華早期受訪的影片，只見節目主持人問他：「你和關之琳是不是有一手？」劉德華聽後先是愣了一下，才開玩笑反問對方：「什麼叫有一手，說清楚，我們有兩（隻）手」，他說自己只聽過一手車、二手車，聽不懂主持人的意思。主持人見狀則笑說：「OK，那就是沒了」，劉德華才誠實回答對方：「從來都沒有，我也想啊」，他否認與關之琳戀愛過，更直白地說：「我總是覺得…不知是真是假，我總覺得她有男朋友，名花有主的。」顯然劉德華是因為不願插足別人感情，所以從沒對關之琳展開追求。而其實劉德華在1987年與朱麗蒨相識，兩人墜入愛河，劉德華更是從此成了緋聞絕緣體，和合作的女星都會保持距離避嫌，但他與關之琳仍是好友。2021年關之琳開通抖音帳號後，第一個關注的對象就是劉德華，華仔當時也有到關之琳的影片留言：「之琳妹終於來了，我坐等妳的分享」，關之琳則回他：「什麼時候可一起拍攝個視頻？」兩人的好交情一度引發熱議。而關之琳的感情世界也如劉德華所言，確實很少空窗期。她在19歲時就嫁給大她16歲的香港富商王國旌，當時兩人才交往2個月時間，就不顧家人反對閃電登記，結果婚後不到一年就離婚了。後來關之琳又在1986年被富商馬清偉的前妻陳美琪指控，是害他們離婚的小三；陳美琪更說自己因此流產，但關之琳強調她從未主動勾引馬清偉，別人要對她追求她也攔不住。之後關之琳在1985年與成龍拍攝電影《龍兄虎弟》，兩人也傳出有地下戀；1991年關之琳則爆出和已婚富商劉鑾雄交往，雖然劉鑾雄隔年就與前妻寶詠琴離婚，但他也沒娶關之琳，兩人交往快8年時間才分手。關之琳之後就轉頭與小7歲的模特兒黃家諾相戀，後來還一度傳出和馬清偉復合。最後關之琳在2007年交往已婚台商、國巨董事長陳泰銘，陳泰銘和前妻離婚後，據傳和關之琳在馬爾地夫舉行過小型婚禮，直到2015年兩人宣布分手，關之琳才坦承與陳泰銘有過婚姻關係，不過到底有沒有真的登記，至今仍眾說紛紜，但不可否認的是，關之琳風華絕代的美貌，確實讓許多對象拜倒在她的石榴裙下。