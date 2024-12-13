我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣進口車關稅為17.5%，多年來被認為是墊高國內車價元凶。藍綠立委都認為我國比許多其他國家都要高，主張進口車關稅應降至0%。對此，經濟部提出評估報告回覆，調降關稅會削弱國產車產業，也會減少稅收，恐造成「消費者未蒙其利，但產業先受其害」局面，不建議調降。中華職棒韓國籍啦啦隊成員李多慧去年曾指出，韓國品牌同款商旅車在韓國只要約新台幣71萬元，但在台灣要價189萬元，著實買不下去。台灣汽車族若要買進口車，需要繳納進口車關稅、貨物稅、奢侈稅等。簡單試算，若購買售價100萬元的進口車，加上相關稅務，價格就會達到約154萬元，所繳納稅金已經超過汽車一半以上售價。反之，若是買相同售價的國產車，那麼整體價格約131萬元，與進口車價差逾20萬元。對此，民進黨立委王世堅主張，台灣即將要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），屆時台灣汽車產業將會面臨關稅衝擊，主張修正「海關進口稅則部分稅則修正案」，將17.5%關稅降至0%。面對立委提案，經濟部提報告指出，小客車製造是我國重點發展之一，早年外系車廠選擇來台灣設廠，累積多年技術及生產力，轉而外銷到其他國家，但考量到我國國內市場規模較小，若調降進口車關稅，那麼就容易被進口小客車取代。而逐步被取代不僅會造成我國汽車產業萎縮，也會造成外系車廠重新評估在台灣設立生產基地必要性、削弱我國汽車電子產業，以及影響到台灣車廠培養次世代汽車潛力。從財政方面出發，財政部估計，調降小客車關稅將因對國內車輛產業造成直接衝擊，產生稅收淨損失約新台幣523億至600億元，且目前尚無可行的替代財源及籌措方式。最後，經濟部也提到，立委期盼我國加入CPTPP前先提前降低關稅，但是考量到我國進口車關稅已低於前10大汽車生產國（印度60％、越南70%、泰國40至80%），提前降低關稅，等於失去與CPTPP談判籌碼，因此不建議自動調降至0關稅，否則消費者可能未受到降低關稅的好處前，就對於我國產業龐大損害。