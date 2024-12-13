桃園樸園領航猿啦啦隊成員趙娟週，近日參與東亞超級聯賽（EASL）「澳門經典賽」的應援活動，以熱情和專業展現台韓文化交融的魅力。作為韓裔啦啦隊員，她也藉此機會分享了應援挑戰、球迷熱情以及在台灣發展的心路歷程。
趙娟週形容此次在澳門的應援經驗如同參加明星賽般令人興奮，「在澳門經典賽中，領航猿的對手剛好是來自韓國的水原KT音速爆音，整體氣氛很好，我覺得非常開心。」
這次活動中，Pilots Crew與東超合作推出了澳門限定的「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」。趙娟週透露，記住多首歌曲的應援動作是最大的考驗，「今天第二場比賽時差點站錯位置，還好隊友推了我一把，才沒有站錯位置，很感謝大家對我的照顧，一直很擔心會跳錯。」
趙娟週談台韓啦啦隊文化
趙娟週還特別提到澳門球迷相當熱情，「送禮物時大家搶得很瘋狂，氛圍非常酷。」此外，她對台灣粉絲專程飛到澳門為她加油感到無比感動，「真的很謝謝很多粉絲特別過來幫我加油！」
作為一名在台發展的韓裔啦啦隊員，趙娟週也分享了台灣與韓國職業運動文化的不同，「在韓國，應援主要是為了選手，但在台灣，啦啦隊的活動不僅是為了球員，也娛樂球迷粉絲，目標對象不同。」
她指出，台灣球團對啦啦隊員的重視讓她感到特別窩心，「在韓國，球隊很少會為啦啦隊員出商品，但台灣球團會替啦啦隊員推出商品，看到粉絲拿著自己的商品，心裡覺得蠻感動的。」
趙娟週坦言，台灣人熱情、善良讓她對台灣產生了深厚的感情，也想要在此定居，「去年參加樂天桃猿『辣年糕趴』時，覺得台灣球迷非常熱情。來到台灣後，我發現大家都很善良，很喜歡這種正面的文化。」
她表示，在台灣的粉絲給予她很大的支持，讓她可以更自在地做自己，「跟韓國相比，在台灣可以更自在地表現自我。我本身就很喜歡受到關注，覺得有粉絲關心是一件令人開心的事。」
除了文化上的適應，台灣的美食也成為趙娟週生活的重要部分，她笑稱，在台灣控制體重是最大的挑戰，「台灣便當是我的最愛，我好像有兩個胃，可以一直吃、一直吃，感覺很容易肚子餓。」
「台灣的熱炒真的很好吃！我很喜歡吃青菜，像是台灣的花椰菜、高麗菜和玉米筍。」她提到，即使平時吃得很多，但也會努力保持飲食均衡，維持最好的體態，為球員熱力應援之餘，也提供球迷最好的觀賽體驗。
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這次活動中，Pilots Crew與東超合作推出了澳門限定的「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」。趙娟週透露，記住多首歌曲的應援動作是最大的考驗，「今天第二場比賽時差點站錯位置，還好隊友推了我一把，才沒有站錯位置，很感謝大家對我的照顧，一直很擔心會跳錯。」
趙娟週談台韓啦啦隊文化
趙娟週還特別提到澳門球迷相當熱情，「送禮物時大家搶得很瘋狂，氛圍非常酷。」此外，她對台灣粉絲專程飛到澳門為她加油感到無比感動，「真的很謝謝很多粉絲特別過來幫我加油！」
作為一名在台發展的韓裔啦啦隊員，趙娟週也分享了台灣與韓國職業運動文化的不同，「在韓國，應援主要是為了選手，但在台灣，啦啦隊的活動不僅是為了球員，也娛樂球迷粉絲，目標對象不同。」
她指出，台灣球團對啦啦隊員的重視讓她感到特別窩心，「在韓國，球隊很少會為啦啦隊員出商品，但台灣球團會替啦啦隊員推出商品，看到粉絲拿著自己的商品，心裡覺得蠻感動的。」
趙娟週坦言，台灣人熱情、善良讓她對台灣產生了深厚的感情，也想要在此定居，「去年參加樂天桃猿『辣年糕趴』時，覺得台灣球迷非常熱情。來到台灣後，我發現大家都很善良，很喜歡這種正面的文化。」
她表示，在台灣的粉絲給予她很大的支持，讓她可以更自在地做自己，「跟韓國相比，在台灣可以更自在地表現自我。我本身就很喜歡受到關注，覺得有粉絲關心是一件令人開心的事。」
除了文化上的適應，台灣的美食也成為趙娟週生活的重要部分，她笑稱，在台灣控制體重是最大的挑戰，「台灣便當是我的最愛，我好像有兩個胃，可以一直吃、一直吃，感覺很容易肚子餓。」
「台灣的熱炒真的很好吃！我很喜歡吃青菜，像是台灣的花椰菜、高麗菜和玉米筍。」她提到，即使平時吃得很多，但也會努力保持飲食均衡，維持最好的體態，為球員熱力應援之餘，也提供球迷最好的觀賽體驗。