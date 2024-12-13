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▲趙娟週超愛台灣。（圖／趙娟週IG）

▲趙娟週超愛吃台灣便當。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

▲桃園樸園領航猿啦啦隊趙娟週，近日參與東亞超級聯賽（EASL）「澳門經典賽」的應援活動。（圖／記者廖聿偉攝）

桃園樸園領航猿啦啦隊成員趙娟週，近日參與趙娟週形容此次在澳門的應援經驗如同參加明星賽般令人興奮，「在澳門經典賽中，領航猿的對手剛好是來自韓國的水原KT音速爆音，整體氣氛很好，我覺得非常開心。」這次活動中，Pilots Crew與東超合作推出了澳門限定的「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」。趙娟週還特別提到澳門球迷相當熱情，「送禮物時大家搶得很瘋狂，氛圍非常酷。」此外，她對台灣粉絲專程飛到澳門為她加油感到無比感動，「真的很謝謝很多粉絲特別過來幫我加油！」作為一名在台發展的韓裔啦啦隊員她指出，台灣球團對啦啦隊員的重視讓她感到特別窩心，「在韓國，球隊很少會為啦啦隊員出商品，但台灣球團會替啦啦隊員推出商品，看到粉絲拿著自己的商品，心裡覺得蠻感動的。」趙娟週坦言，台灣人熱情、善良讓她對台灣產生了深厚的感情，也想要在此定居，「去年參加樂天桃猿『辣年糕趴』時，覺得台灣球迷非常熱情。來到台灣後，我發現大家都很善良，很喜歡這種正面的文化。」她表示，在台灣的粉絲給予她很大的支持，讓她可以更自在地做自己，「跟韓國相比，在台灣可以更自在地表現自我。我本身就很喜歡受到關注，覺得有粉絲關心是一件令人開心的事。」除了文化上的適應，台灣的美食也成為趙娟週生活的重要部分，她提到，即使平時吃得很多，但也會努力保持飲食均衡，維持最好的體態，為球員熱力應援之餘，也提供球迷最好的觀賽體驗。