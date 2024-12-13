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BWF世界羽聯年終總決賽，相隔3個月合拍的兩屆奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟，今天在小組賽最後一戰以22：24、12：21不敵大馬組合，最終以1勝2負無緣晉級，李洋國際賽「最後一舞」落幕，仍帶著笑容離場。「麟洋配」憑藉巴黎奧運金牌拿到年終賽門票，李洋也將生涯最後一戰留給年終賽，小組賽首戰碰上台灣同胞李哲輝／楊博軒，鏖戰3局逆轉出，昨天對上世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen／Kim Astrup，拼戰3局落敗。「麟洋配」今天面對世界第7馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，首局率先取得局點，可惜最終以22：24讓出，次局大馬組合趁勝追擊，打出1：9開局，儘管「麟洋配」一度追到7：11，但最後被拉開領先，以12：21無緣逆轉。賽後李洋仍帶著笑容，相當享受最後一次國際舞台與好友王齊麟最後一次聯手出擊。「麟洋配」落敗後為1勝2負，也確定男雙A組由丹麥和大馬組合先拿下2勝提前晉級，就算稍晚同組的李哲輝／楊博軒擊敗丹麥組合，但最多只能取得1勝2敗，和「麟洋配」一同出局。