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BWF世界羽聯年終總決賽，由於馬來西亞一哥李梓嘉今天受傷退賽，確定無法晉級4強，因此壓軸登場的台灣一哥周天成若是贏球就能晉級，最終和世界第2丹麥Anders Antonsen鏖戰1小時又15分鐘，以16：21、21：18、21：15逆轉獲勝，成為今年唯一晉級4強的台將。今天稍早，手握2勝幾乎拿到晉級門票的李梓嘉在小組賽最後一場對上中國李詩灃，不幸在第2局領先時扭傷腳踝，隨後被醫療人員推著輪椅離場，確定無法繼續進行下輪賽事。周天成今晚壓軸出戰Antonsen，首局先以16：21讓出，次局因自己誤判邊界球而失掉至少4分，好在最後一球判斷成功，以21：17扳平戰局，決勝第三局，雙方你來我往，周天成把握機會在最後連拿5分拉開領先，以壓線球先搶到賽末點，最終以21：15收下勝利，周天成賽後興奮振臂怒吼慶祝。扣掉和李梓嘉的對戰成績，周天成、Antonsen和李詩灃都是1勝1負，比較得失局後，周天成和Antonsen晉級，李詩灃遭淘汰。今年參賽的4組台將只有周天成取得晉級門票，生涯最後一次搭檔的「麟洋配」李洋／王齊麟，以及男雙李哲輝／楊博軒都以1勝2負出局，首度參賽的混雙楊博軒／胡綾芳則吞3連敗淘汰。