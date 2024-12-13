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▲賽後受訪時李洋和王齊麟都感性落淚。（羽協提供）

相隔3個月合體的兩屆奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟，搭檔「最後一舞」在羽球年終賽登場，今天小組賽最終吞敗無緣晉級，李洋最後一戰賽後還開心與對手合照，但受訪時兩人都哭了，李洋哽咽說道，「真的知道就是最後一場了。」「麟洋配」拿下今年巴黎奧運男雙金牌，因而取得年終賽門票，小組賽首戰拍下台灣同胞李哲輝／楊博軒，但次戰輸給世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen／Kim Astrup，今天面對世界第7馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，以22：24、12：21吞敗。「本來覺得很難贏下一局或一場，這樣的表現已經超標了。」李洋在奧運後逐漸淡出賽場，把心力投入在教學上，這次年終賽抱著享受比賽的心情，不過生涯「最後一舞」仍表現精彩，他坦言畢竟有點久沒訓練，原先就是設定只會打3場。賽後受訪時李洋和王齊麟都感性落淚，李洋說，「因為真的知道就是最後一場了，瞬間情緒就上來。」李洋之後將在國立體育大學擔任教職，培養後進，而王齊麟則改搭檔邱相榤持續在國際賽場上奮戰。