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藝人秦偉涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲3人，案經上訴最高法院，合併執行7年8月有期徒刑定讞，2020年4月入獄服刑至今。如今刑期已過一半，他自今年初開始申請假釋，迄今已第三度申請假釋，只是矯正署審酌其悛悔情形後，認為不符假釋要件，不予許可假釋。明年1月可再次申請。2016年，女造型師出面指控秦偉2010年邀她至北市信義區住處做造型，趁著挑衣服之際，將她壓制床上強制性侵得逞，後以相同手法邀約女編劇至家中談論偶像劇劇本，對編劇性侵得逞。事件曝光後，陸續有8名女子出面控訴秦偉惡行，其中年紀最小僅14歲，其中也包含女粉絲，秦偉透過臉書邀約邀約吃飯，再以返家更衣為由，將女粉絲誘騙回家，藉此性侵得逞。台北地檢署認定他涉犯強制性交罪7次、強制性交未遂罪3次，受害者8人，且年紀最小僅14歲，依法將秦偉起訴，並累計求刑41年。台北地院認定他涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲等3名受害人，其他受害人部分不構成犯罪，依3項強制性交罪，各判刑4年，應執行有期徒刑8年。歷經數次訴訟，最高院裁定執行7年8月確定。今年1月，秦偉首度申請假釋，中監認為他刑期過半、在監表現良好，初審通過申請，但矯正署認為秦偉未與3名受害人和解，駁回其假釋。日前他第3度申請假釋，又因「未達悛悔有據程度」被駁回，明年1月還可再次申請。