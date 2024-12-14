我是廣告 請繼續往下閱讀

▲除了秦偉之外，另2名客串演出的受刑人身份，同樣也是演藝人員。（圖／翻攝台中監獄培德影音小組YT）

藝人秦偉涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲3人，遭判7年8月徒刑，目前在監服刑中，日前第三度申請假釋，仍被以「未達悛悔有據程度」駁回。據了解，他在服刑期間曾客串出演台中監獄拍攝的微電影《記憶中的味道》，該片也獲得彰化縣政府微電影創作比賽銅獎。秦偉2020年4月入監服刑，自今年初開始申請假釋，因未與3名受害者達成和解，假釋申請被駁回。5月他再度申請仍被駁回，如今第3度提出申請，矯正署再因「未達悛悔有據程度」駁回，直到明年1月可再次申請假釋。秦偉在服刑期間曾客串出演台中監獄拍攝的微電影《記憶中的味道》，講述來自彰化的教誨師與3名受刑人「小傑」、「小盟」、「小偉」在獄中憶起家鄉美食與景點，展現對自由的渴望及對家鄉的思念之情。除了秦偉之外，另2名客串演出的受刑人身份，同樣也是演藝人員。影片中，秦偉身穿白色吊嘎，與另2名客串演出的受刑人坐在房舍地板上，談論彰化美食蛋黃酥、肉圓、羊肉爐、爌肉飯、涼圓、牛舌餅等，以及八卦山大佛、扇形車庫等景點，3人還相約出監後要一起去鹿港天后宮拜拜，再四處吃美食。只是現實是殘酷的，秦偉獲獎沒幾天，也傳出秦偉申請第三次假釋被駁回，認為他雖參與矯正教育，但未展現足夠誠意彌補過錯，經綜合考量後，認定他不符合假釋標準，爭取自由失敗。