我是廣告 請繼續往下閱讀

▲譚艾珍被詐騙集團耍，聲稱她正涉及一樁「販毒洗錢詐騙案」。（圖／歐陽靖臉書）

70歲資深女星譚艾珍近日在臉書透露遭到詐騙，已經有98萬落入詐騙集團手中，對此譚艾珍揭露，對方透過假政府人員、假警官、假書記官、假檢察官互相演戲，過程中還說自己正涉及一樁「60億」的詐騙案，讓她一步一步落入詐騙集團的圈套中。譚艾珍回憶，8月14日上午突然接到自稱戶政事務所人員的來電，向她詢問是否因住院而委託他人代辦相關業務，由於委託人緊急搭車離開，現場遺留代辦資料，才會循線聯絡到她。隨後譚艾珍澄清，自己目前在台南家中，且身體健康並未住院，直言「這一定是詐騙集團，你們要報案！」當時由假戶政人員撥打165防詐騙專線，再由假冒的李警官受理，假警官詢問譚艾珍是否有個資遭外洩，沒想到她因工作需要傳身分證影本，假警官提醒她正涉及一樁「販毒洗錢詐騙案」，案件由台北地檢署偵查中，詐騙集團更稱「其中一件是地檢有通知到案說明，傳票三次都有簽收，為何沒有到地檢署報到？」隨後，假警官先是安撫譚艾珍的情緒，後又說因為她主動報案，所以偵查的速度會比較快，於是她先向假的台北地檢署書記官講述事件經過，再轉至假吳檢察官接聽。假檢察官透露，譚艾珍帳本內4000多萬的資金為主要調查嫌疑人，「這個案件受害人遍及全省數萬人，金額高達約60億」。原先譚艾珍想親自到地檢署處理此事，但由於公證處已經傳喚三次都未到案說明，因此拒絕重啟調查，假檢察官隨後提議可以請假警官擔任「陳情擔保人」，一起協助偵辦此案，假警察官第一次回絕此提議，但隔天就說因為有多位嫌疑人在逃亡，且地檢署外媒體多，擔心譚艾珍出現會打草驚蛇，於是決定擔任「陳情擔保人」。假警官還要求譚艾珍必須正常生活，以及每日三次的電話報導確認安全，而譚艾珍為了感謝警察的信任與正義感，讓她願意保持低調配合。譚艾珍形容這次的經驗就是「詐騙成長教育」，還發現這手法早就是老梗，但生活單純的老百姓很少會看過這些資訊，還自嘲「以上就是懂法律的詐騙集團壞人唬弄單純善良不懂法律的老百姓實例之一」。