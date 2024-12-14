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▲身為詐騙受害人之一郭彥均分享自己昔日遭到詐財的故事，提醒民眾天底下有賺錢的好事，誰都不會分一杯羹出來。（圖／郭彥均臉書）

資深演員譚艾珍近來驚傳遭到詐騙，損失高達98萬元，令她相當自責不已也掀起外界譁然。男星郭彥均昨（13）日也在社群平台中寫下長文怒斥：「詐騙壞人真的該下地獄，真的恨死了」，還氣憤喊話立委台灣的詐騙問題泛濫，應當修法提高對於詐騙的刑罰，自曝自己也曾被騙，受騙金額龐大到可以支付台北東區公寓頭期款。台灣的詐騙事件層出不窮，身為受害人之一的郭彥均也分享自己多年前遭到詐財的故事，表示當年輕信從小長大的朋友，和他一起投資了不該投資的東西，除了宣稱高達18%的巨額獲利外，朋友掛保證有事他負責加上起出真的有拿到一些錢，他才繼續投資，前後投了可以支付一間台北東區公寓頭期款的金額。沒想到過一陣子這項投資出現了因各種理由拖欠款項的狀況，三個月後新聞就爆出領頭高層前後斂財數十億台幣，郭彥均坦言所幸朋友沒有跑路，承諾分期40年把欠款還清，但他還是忍不住怒斥：「詐騙犯才被判10年不到，錢也全都轉移到國外要不回來」、「嫌犯用幾年的公家飯來換幾十億，出來繼續用在國外的錢」、「詐騙集團騙走的是人們一輩子的心血一滴不剩，詐騙壞人真的該下地獄」。郭彥均氣憤喊話立委要好好修法提高針對詐欺的刑罰，雖然無法完全遏制犯罪，但還是希望能透過加重量刑，讓罪犯在犯罪前先思考所要付出的代價。同時他也不忘提醒民眾，天底下有賺錢的好事誰都不會分一杯羹出來，如果真的想要投資，可以選擇合法且能進行風險評估的銀行，不要親信手機粉專、Line群組，甚至是親友的消息，身處這個時代處處都要存100個疑心，以免釀下悲劇。