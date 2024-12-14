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▲Paul說自己和劉真一樣都有心瓣膜缺失、腫瘤的問題，目前先吃藥追蹤檢查。（圖／新聞挖挖哇YouTube）

▲Paul（右2）和老婆咪咪（左1）年紀相差17歲，兩人婚後育有2女。（圖／Paul與咪咪的朱式會社）

「國標舞女王」劉真在2020年因心臟病離世，享年44歲，51歲男星Paul（朱柏仰）表示，自己不僅是劉真師大附中的學長，心臟更和劉真出現類似狀況，他天生少一片心臟瓣膜，還被檢查出長了4.6公分的「升主動脈瘤」。Paul說為了避免憾事突然發生，自己已經跟老婆咪咪交代好遺言，目前只能配合治療、健康飲食。Paul近日在節目《新聞挖挖哇》中，談到自己的心臟病，他說他在1年前檢查出心臟長了4.6公分主動脈瘤，還天生少一片心瓣膜，醫師說他的情況跟已故女星劉真類似，讓Paul聞言當場落下男兒淚。Paul表示醫師建議他，因為目前還年輕，其他健康數據良好，可以先吃藥觀察，不一定要馬上開刀，因為劉真當初就是動了心臟的預防性手術才不幸病故，有風險存在。Paul只好先聽從醫師建議，先吃藥並定期回診追蹤檢查，他說自己本來不打算跟家人講，但是有天在家中看到妻女幸福模樣，一時悲從中來被老婆咪咪發現，他才跟咪咪吐露實情。Paul表示目前兩個女兒都還念小學，咪咪也才34歲，他身為一家之主如果就這樣走了，真的不安心，所以Paul也已經寫好遺書請律師公證，交代好身後事及私房錢的密碼。但Paul表示，目前觀察下來腫瘤都還是維持在4.6公分沒再長大，沒有立即危險，除非變成5公分，就要看醫師建議怎麼處理。他也說自從知道生病後，以前愛吃紅肉、牛肉，現在都改老婆自己在家煮，注重飲食清淡和適度運動，希望自己能活得長長久久。