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2022年新竹正義輪胎行屋主次子陳彥翔，縱火造成8名家人死亡悲劇，一審陳彥翔遭判死刑，高院11日二審判決出爐，改判陳彥翔無期徒刑。不少民眾質疑在憲法法庭宣判後，台灣已實質廢死。新北市長侯友宜批法官，「兇嫌的權益，你們保障了，兇嫌的機會，你們也給了；亡者母親的涕淚縱橫、撕心裂肺，誰來撫慰？」侯友宜說，「我見過數百起命案現場的殘忍與震撼，我見過兇嫌口沫橫飛回顧犯案過程，甚至嘴角帶著笑意。被害者已經沒有選擇的機會，法庭卻還要求家屬給兇手改過的機會。法律，應該是落實正義的依據、應該是保護善良的第一道防線，而非隱蔽邪惡的最後藉口，甚而成為逃脫的理由。」侯友宜說，當第一線執法人員依然秉持初心、捍衛正義、為民除暴安良，法官手中的天秤，是否更應該精準衡量，讓社會對善惡分明、正道昭彰的信念不致動搖。「『立社會之方規』，我真心期盼，司法機關能堅守核心價值，以公正還原真相，以正義撫慰人心。」