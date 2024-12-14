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周天成相隔3年再闖4強！BWF羽球年終賽，台灣「羽球一哥」周天成昨（13）日在小組賽碰頭丹麥名將安東森（Anders Antonsen），上演完美的讓一追二逆轉秀，以16：21、21：18、21：15擊敗強敵，拿下晉級門票。周天成現年34歲，是第5次參加BWF羽球年終賽，前3次都在分組預賽遭到淘汰，2020年終於闖進4強，且以銅牌作收。面對Anders Antonsen，賽後接受媒體訪問，談及本場致勝的關鍵，周天成表示：「有不斷的跑動一直到最後，特別是第三局，利用跑動創造機會，本來覺得沒什麼機會晉級，所以就想著要把自己做到最好。」