周天成相隔3年再闖4強！BWF羽球年終賽，台灣「羽球一哥」周天成昨（13）日在小組賽碰頭丹麥名將安東森（Anders Antonsen），上演完美的讓一追二逆轉秀，以16：21、21：18、21：15擊敗強敵，拿下晉級門票。這是周天成相隔3年後，再度闖進年終賽的最終4強，賽後接受媒體訪問，他則直白坦言：「沒有想到能打第三局，更沒有想到會贏。」
心中只想著堅持 沒想到最後能贏
周天成現年34歲，是第5次參加BWF羽球年終賽，前3次都在分組預賽遭到淘汰，2020年終於闖進4強，且以銅牌作收。由於手握2勝，且最有機會晉級的馬來西亞一哥李梓嘉傷退，讓周天成只要在最後一戰勝過Anders Antonsen，就有機會晉級4強。
面對Anders Antonsen，周天成雖然首局丟失，但仍保持進攻節奏，守下第二局將局數扳平，並在決勝局的尾聲，連拿5分拉開領先，最終以21：15收下甜美的逆轉勝，相隔3年後再度闖入4強。
賽後接受媒體訪問，談及本場致勝的關鍵，周天成表示：「有不斷的跑動一直到最後，特別是第三局，利用跑動創造機會，本來覺得沒什麼機會晉級，所以就想著要把自己做到最好。」並且也謙虛說道：「沒有想到會打到第三局，更沒有想到會贏。」
在「麟洋配」李洋／王齊麟無緣晉級4強後，周天成成為今年唯一晉級年終賽4強的台將，接下來將面對中國球王石宇奇，共同角逐決賽門票。
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周天成現年34歲，是第5次參加BWF羽球年終賽，前3次都在分組預賽遭到淘汰，2020年終於闖進4強，且以銅牌作收。由於手握2勝，且最有機會晉級的馬來西亞一哥李梓嘉傷退，讓周天成只要在最後一戰勝過Anders Antonsen，就有機會晉級4強。
面對Anders Antonsen，周天成雖然首局丟失，但仍保持進攻節奏，守下第二局將局數扳平，並在決勝局的尾聲，連拿5分拉開領先，最終以21：15收下甜美的逆轉勝，相隔3年後再度闖入4強。
賽後接受媒體訪問，談及本場致勝的關鍵，周天成表示：「有不斷的跑動一直到最後，特別是第三局，利用跑動創造機會，本來覺得沒什麼機會晉級，所以就想著要把自己做到最好。」並且也謙虛說道：「沒有想到會打到第三局，更沒有想到會贏。」
在「麟洋配」李洋／王齊麟無緣晉級4強後，周天成成為今年唯一晉級年終賽4強的台將，接下來將面對中國球王石宇奇，共同角逐決賽門票。