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▲▼短今上籃球場應援，舞蹈動作十分勾魂。（圖／短今IG）

中信兄弟啦啦隊「PS女神」短今（鈑金、本名胡馨儀），擁有173公分身高和34E傲人體態，個性無厘頭、人來瘋的她，先前上小S節目表演劈腿不慎拉傷，當場淚灑攝影棚，還被傳奇球星周思齊點名讚賞，人氣飛速竄升。短今近日分享一段應援影片，她扯開襯衫，露出前凸後翹身材曲線，連裙子設計都只有一半布料，大露白皙玉腿，加上霸氣舞碼，相當吸睛。短今昨（13）日在粉專上傳幫新北中信特攻應援的短片，只見她穿著一件白襯衫，雙腳打開背對鏡頭，重拍音樂一下，短今把襯衫褪至露出上半身，接著轉身用腳打拍子，再以模特兒貓步進行走位，下一秒丟掉黑框眼鏡，用手使力一撥及腰長捲髮，雙手插腰繼續走台步，眼神極具侵略性。影片中，短今露出一截穠纖合度、白到發光的的蠻腰和大長腿，性感又兼具力與美，她在配文寫下：「好久沒有辣一下！」網友看完激讚：「可愛短今辣起來也是夠味道的」、「太辣了」、「那個撩髮」、「辣了我1小時」、「我以為妳要搞笑了，原來是要辣死我」、「兄弟齊心，我愛短今！」中信兄弟球星周思齊（周董）9月22日在引退儀式上致詞，上一句還拭淚、語帶哽咽，下一秒突然講到「兄弟齊心」，他問隊友江坤宇下一句，隨後自己說：「大家都愛短今。」語畢，全場鼓掌大笑。周思齊解釋，「兄弟齊心，我愛短今」這句話是復刻當年兄弟在「象圈圈」（中信球員賽前熱身互相打氣的時間）精神喊話時，隊友林明杰的「千古佳話」，周思齊還跟大家說：「將來短今要是退休，你們也要持續愛她。」讓短今聽了備感窩心，感動流淚。