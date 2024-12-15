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▲2024台北馬拉松全馬路線圖，靠近「南港端」可能有飄雨機會。（圖／台北馬拉松官網）

▲馬拉松對人體刺激很大，若配合低溫、脫水影響，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，進而增加血栓、中風的危機。（圖／翻攝自台北馬拉松臉書）

2024台北馬拉松今（15）日上午展開，今年預計有2萬8000人乘著冷氣團的低溫起跑，中央氣象署預報顯示，冷，所有參與的跑者和相關工作人員，務必留意低溫影響。據中央氣象署天氣預報，台北馬拉松起跑點「信義區」，在今天清晨3時至6時，氣溫、體感都只有13度、降雨機率20％、相對濕度80％至82％；上午7時至中午12時，氣溫14至15度、降雨機率20％、相對濕度76％至79％，越晚越乾。吳聖宇說明，由於大陸冷氣團南下侵台，；風向大致為東北風，環東高架段遭遇逆風的機會大，陣風在3至5級之間，河濱段陣風2至4級，跑者要留意側風影響。劉中平表示，激烈運動可能會造成血管流速改變，血管擠壓會造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞、形成血栓，劉中平強調，馬拉松對人體刺激很大，因此事前暖身務必確實做到，在賽跑時，也要記得的策略，此外，許多人認為冬天跑步不怎麼需要飲水，但低溫和身體脫水，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，因此