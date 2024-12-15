2024台北馬拉松今（15）日上午展開，今年預計有2萬8000人乘著冷氣團的低溫起跑，中央氣象署預報顯示，台北今天清晨至上午，氣溫和體感溫度大致落在12至14度，濕度都在75％以上，風力和降雨機率雖然都不高，但感受相當寒冷，所有參與的跑者和相關工作人員，務必留意低溫影響。
大陸冷氣團南下 全馬路線可能飄雨
據中央氣象署天氣預報，台北馬拉松起跑點「信義區」，在今天清晨3時至6時，氣溫、體感都只有13度、降雨機率20％、相對濕度80％至82％；上午7時至中午12時，氣溫14至15度、降雨機率20％、相對濕度76％至79％，越晚越乾。
吳聖宇說明，由於大陸冷氣團南下侵台，今天清晨氣溫落在12度上下，白天氣溫15至16度，雲量偏多，所以白天升溫幅度不大，全馬路線靠近「南港端」可能有飄雨機會；風向大致為東北風，環東高架段遭遇逆風的機會大，陣風在3至5級之間，河濱段陣風2至4級，跑者要留意側風影響。
跑馬拉松務必要暖身 降低「腳中風」風險
劉中平表示，激烈運動可能會造成血管流速改變，血管擠壓會造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞、形成血栓，除了腦部可能中風外，腳部出現血栓也稱為「腳中風」，會導致腳部變黑、疼痛，甚至壞死需要截肢的情況。
劉中平強調，馬拉松對人體刺激很大，因此事前暖身務必確實做到，在賽跑時，也要記得「先穿齊保暖衣物起跑，後續再慢慢換成短袖」的策略，此外，許多人認為冬天跑步不怎麼需要飲水，但低溫和身體脫水，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，因此就算冬天汗水量減少，但在進行馬拉松等長時間運動時，還是要持續補充水分。
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據中央氣象署天氣預報，台北馬拉松起跑點「信義區」，在今天清晨3時至6時，氣溫、體感都只有13度、降雨機率20％、相對濕度80％至82％；上午7時至中午12時，氣溫14至15度、降雨機率20％、相對濕度76％至79％，越晚越乾。
吳聖宇說明，由於大陸冷氣團南下侵台，今天清晨氣溫落在12度上下，白天氣溫15至16度，雲量偏多，所以白天升溫幅度不大，全馬路線靠近「南港端」可能有飄雨機會；風向大致為東北風，環東高架段遭遇逆風的機會大，陣風在3至5級之間，河濱段陣風2至4級，跑者要留意側風影響。
跑馬拉松務必要暖身 降低「腳中風」風險
劉中平表示，激烈運動可能會造成血管流速改變，血管擠壓會造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞、形成血栓，除了腦部可能中風外，腳部出現血栓也稱為「腳中風」，會導致腳部變黑、疼痛，甚至壞死需要截肢的情況。
劉中平強調，馬拉松對人體刺激很大，因此事前暖身務必確實做到，在賽跑時，也要記得「先穿齊保暖衣物起跑，後續再慢慢換成短袖」的策略，此外，許多人認為冬天跑步不怎麼需要飲水，但低溫和身體脫水，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，因此就算冬天汗水量減少，但在進行馬拉松等長時間運動時，還是要持續補充水分。