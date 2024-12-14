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▲宏道教練獎旨在表彰為台灣體育默默奉獻的教練，宏道基金會董事長林鴻道表示，教練不僅培育選手技術，更照顧他們的日常起居，是運動成就不可或缺的推手，期望藉由此獎項肯定教練們的辛勞。（圖／宏道基金會提供）

第四屆宏道教練獎頒獎典禮今（14）日登場，今年宏道教練獎頒發績優訓練獎、全人培育獎、特殊奉獻獎、及宏道特別獎，獎金從6萬元至30萬元不等。評選作業分初審、複審及決審三階段進行，審查過程嚴謹，共評選出績優訓練獎10位、全人培育獎2位、特殊奉獻獎1位、宏道特別獎1位。宏道基金會今年是首次頒發特別獎，要向已故李來發教練表示敬意，感謝他終生對棒球運動的付出及奉獻。當年與李教練一同征戰1984洛杉磯奧運表演賽的棒球隊成員包括郭泰源、趙士強、林華韋等人今日也特別出席頒獎典禮，更是別具意義。宏道教練獎的創立及頒發是希望各界能認識為台灣體育運動在奉獻的教練們，也希望教練們能以獲獎為榮。基金會董事長林鴻道表示，大家看到鎂光燈前選手亮眼的表現，但常會忽略在背後當推手的的教練，不管是基層或是國家隊的教練，除了給予選手技術的培育，甚至還要照顧選手的日常生活起居，所以宏道基金會認為教練絕對也是不可或缺的英雄，希望藉由這個獎項，讓社會上所有在默默耕耘的教練們，得能到讚賞跟肯定。林鴻道提到，今年首次頒發的宏道特別獎是致意已故棒球教練李來發。李教練在球員時期就常入選國家隊，也曾加入過日本職棒南海鷹隊（現福岡軟銀鷹隊），球員退役後，1984年擔任洛杉磯奧運表演賽中華成棒代表隊教練開始，他帶領中華棒球國家代表隊參與多次的國際賽，1992年在巴塞隆納奧運奪得銀牌，創下台灣棒球的最高榮譽。李教練更是在職棒及高苑工商棒球隊時，致力培育年輕棒球人才，為台灣棒球界培育了不少後起之秀，知名投手陳偉殷就是他的子弟兵之一。陳偉殷特別錄製影片表示，李教練對棒球無私的奉獻和對選手的關懷，深深影響了無數的後輩，這個特別獎是對他一生努力的肯定，也是我們對他感謝和敬意，他的精神會一直鼓勵著我們。李教練女兒說，今天是懷著無比感恩與不捨的心情來代表爸爸接受這份殊榮，全家人要向宏道基金會致上最誠摯的感謝，因為這項深具意義的教練特別獎，不僅是無上的榮耀，更是一份珍貴的回憶。今年宏道教練獎共頒發四個獎項，分別是「績優訓練獎」台北市大同高中邱為榮教練、新北市安康高中許穎溪教練、高雄市楠梓高中鄭紹宏教練、台北市民權國小洪子健教練、高雄市梓官國中蔡宛蓉教練、新北市柑園國小賴仁傑教練、高雄市中正國小尤伸評教練、桃園市光明國中莊偉廷教練、高雄市左營高中林生祥教練、宜蘭縣吳沙國中林裕堯教練; 「全人培育獎」台中市大里高中強湄芬教練、台北市啟聰學校安慶隆教練; 「特殊奉獻獎」台東縣太平國小陳慧欣教練以及「宏道特別獎」已故李來發棒球教練。