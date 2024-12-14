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高雄全家海神職業籃球隊「夯番薯株式會社」主題週連兩週登場，海神隊展開主場5連戰，14日首戰迎戰桃園台啤永豐雲豹。海神隊一度落後11分，胡瓏貿第三節單節斬獲9分帶動反攻，蘇文儒決勝節挺身，單節13分含3記三分彈，全場獲生涯新高22分，終場95：87收下二連勝。此役前三節比分膠著，但海神隊壓迫防守成功製造雲豹 22次失誤，籃板也優於對手，並在第四節倒數2分鐘藉著蘇文儒左右底角兩顆三分彈，以及威勝、蘇文儒4罰俱中，鎖定勝局。摩爾斯攻下17分、13籃板，威勝13分、15籃板，胡瓏貿11分，布銳克曼11分，陳懷安5分、6助攻。蘇文儒此役攻守俱佳，飆進4記三分球，罰球6罰俱中，上半場防守克羅馬讓他僅5分進帳，下半場把握外線空檔，關鍵時刻飆進兩記三分彈。他自責上半場狀況不佳，出現幾次失誤，「自己命中率應該要更穩定，今天三分球投14只中4。」過去3年上場機會不多，蘇文儒本季連續第3場擔任先發，獲生涯新高的22分，也是他連續第6場得分上雙，從防守大鎖進化為3Ｄ球員，談到過去3年如何激勵自己，蘇文儒直言，「很想上場比賽，今天教練給你3分鐘，你就打好那3分鐘，做好每天的訓練，把握上場的每1分鐘。」同時胡瓏貿也提到，跟個人目標比起來，他更希望幫球隊拿下總冠軍。此役上半場讓克羅馬只拿５分，蘇文儒說：「主要不要讓克羅馬接球，因為他比我大隻，也比我高，防守他盡可能不讓他舒服的接球。」胡瓏貿結束中華隊賽程，他月初因右膝不適對雲豹休兵，相隔3週重披海神隊戰袍，此役攻下11分、1籃板、2抄截。胡瓏貿表示，距離上次代表海神出賽也有些時間，「很開心可以代表海神出賽，雖然不是先發，表現也還有進步空間，但我上場就是做好自己該做的，提升防守強度，也幫助球隊製造反快攻機會。」