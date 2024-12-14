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TPBL例行賽，臺北台新戰神今（14）日在主場對上新北中信特攻，球隊終場以98：91，這場比賽戰神3名洋將合得57分，帶領球隊取勝。剛來到球隊的羅賓森首場比賽就被趕出場，情緒控管有待加強，不過戰神在改變外援陣容後提升肉有可見，有望慢慢追上領先集團，戰績來到4勝4敗。這場比賽戰神節節都取得分數的領先，末節雖然羅賓森被趕出場，但球隊還是靠著一波攻勢持續拉開分差，蘇奕晉的三分球命中之後，戰神領先的分數達到雙位數，比賽勝負也大致底定。這一場比賽臺北戰神三位洋將發揮都不錯，艾力克攻下20分16籃板，麥卡倫得到18分14助攻8籃板，羅賓森得到19分10籃板。而中信特攻方面，謝亞軒得到32分6抄截4助攻4籃板，這不僅是他本季首次得分新高，也是第一次得分破15分。這場比賽戰神狂抓23個進攻籃板，靠著二次進攻得到22分，中信特攻主帥李逸驊賽後表示，戰神換洋將後煥然一新，也坦言在這個聯盟洋將好壞就左右百分之6、70%的勝負，「他們洋將配置非常好，有點像我們第2季，KK和艾德在的時候，年輕球員有人主導會打得比較好。」此役是羅賓森來台後首場比賽，雖然他這一場被提前吹下場（一個T、一個U），但是瑕不掩瑜，賽後記者會上他也主動和被他犯規的黃泓瀚道歉，同時表示自己對這一場的感覺很好，希望能打出好球貢獻給球隊。