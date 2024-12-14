TPBL例行賽，臺北台新戰神今（14）日在主場對上新北中信特攻，球隊終場以98：91，這場比賽戰神3名洋將合得57分，帶領球隊取勝。剛來到球隊的羅賓森首場比賽就被趕出場，情緒控管有待加強，不過戰神在改變外援陣容後提升肉有可見，有望慢慢追上領先集團，戰績來到4勝4敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戰神三洋將轟57分　主場擊敗特攻

這場比賽戰神節節都取得分數的領先，末節雖然羅賓森被趕出場，但球隊還是靠著一波攻勢持續拉開分差，蘇奕晉的三分球命中之後，戰神領先的分數達到雙位數，比賽勝負也大致底定。

這一場比賽臺北戰神三位洋將發揮都不錯，艾力克攻下20分16籃板，麥卡倫得到18分14助攻8籃板，羅賓森得到19分10籃板。而中信特攻方面，謝亞軒得到32分6抄截4助攻4籃板，這不僅是他本季首次得分新高，也是第一次得分破15分。

戰神掌握籃板優勢　特攻難以抗衡

這場比賽戰神狂抓23個進攻籃板，靠著二次進攻得到22分，中信特攻主帥李逸驊賽後表示，戰神換洋將後煥然一新，也坦言在這個聯盟洋將好壞就左右百分之6、70%的勝負，「他們洋將配置非常好，有點像我們第2季，KK和艾德在的時候，年輕球員有人主導會打得比較好。」

此役是羅賓森來台後首場比賽，雖然他這一場被提前吹下場（一個T、一個U），但是瑕不掩瑜，賽後記者會上他也主動和被他犯規的黃泓瀚道歉，同時表示自己對這一場的感覺很好，希望能打出好球貢獻給球隊。

TPBL／蘇文儒砍22分生涯新高！海神95:87逆轉氣走雲豹　收下2連勝

TPBL／中信特攻外援異動！改簽美國全能前鋒德芬　還要再補第6人

TPBL／換主帥後再添新洋將！強力中鋒「敢搏」正式加盟攻城獅

TPBL／夢想家主帥皮爾曼在場上比出「不雅手勢」　聯盟開罰3萬元

關鍵字