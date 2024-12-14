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▲王建民在大聯盟菜鳥日穿裙子的經典照片再度曝光，當時讓「建仔」羞紅了臉。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球12強賽中華隊成功捧起世界冠軍獎盃，牛棚教練王建民功不可沒，帶領這群年輕球員實現了他當年未能完成的夢想。回顧建仔的輝煌職業生涯，他曾在洋基隊締造連續兩年19勝的紀錄，奠定王牌地位。而當年在大聯盟「菜鳥日」穿上啦啦隊服亮相的趣味畫面，更成為球迷至今津津樂道的經典回憶。過往大聯盟「菜鳥日」常有新進球員穿女裝或啦啦隊服，以娛樂資深球員與球迷。台灣旅美球員在菜鳥日的變裝，也為球迷帶來無數歡笑。王建民以啦啦隊裝亮相洋基隊的經典畫面，至今仍是球迷心目中的經典。陳偉殷則以旗袍與網襪熱褲的東方辣妹造型驚艷全場，倪福德則穿上蝙蝠女的緊身皮衣裙。對於大聯盟菜鳥日台將的經典畫面，有球迷直呼：「建仔的啦啦隊服太經典！實在令人懷念。」但隨著新規的推行，菜鳥日帶有性別歧視意味的傳統將逐漸退出歷史舞台。大聯盟於2016年頒佈反霸凌政策，提倡性別平等與反歧視，明確禁止在「菜鳥日」等場合強迫或鼓勵球員穿著女裝或其他可能冒犯特定族群的服裝。這項規定目的在於防止涉及種族、性別、國籍、年齡、性傾向或性別認同等方面的歧視行為。因此，過去要求新秀球員扮成女性角色的傳統已被禁止。