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▲唐禹哲今（14）日在社群曬出和小兒子同框的照片，十分溫馨。（圖／IG dt_0902）

▲唐禹哲（右）在今年和蘇小軒（左）求婚成功。（圖／IG dt_0902）

歌手兼演員的台灣男星唐禹哲，去年認愛小13歲的台美混血女友蘇小軒，今年就和才剛大學畢業的她求婚成功，兩人目前育有2子，而唐禹哲今（14）日在社群上曬出和小兒子同框的照片，超有愛的視角讓粉絲紛紛大讚：「好可愛的互動！」今年40歲的唐禹哲，在去年和台美混血女演員蘇小軒擦出愛火，後續兩人公開認愛，唐禹哲更在節目《披荊斬棘》第三季中和蘇小軒求婚，事後更公開兩人先孕後婚，早已有了愛的結晶，而今天稍早，唐禹哲也在IG上曬出一系列帶3歲小兒子出遊的畫面，更寫下：「抓不住的他。」還附上猴子的表情符號，只見兩人在河畔邊的長椅上玩耍，畫面十分溫馨。事實上，唐禹哲的12歲大兒子是過去和前女友所生，跟未婚妻蘇小軒僅相差15歲，不過蘇小軒還是和唐禹哲墜入愛河，更答應會一同和唐禹哲撫養大兒子，可見兩人感情相當穩定。而唐禹哲在今年3月份被直擊帶著3歲的小兒子和蘇小軒出遊，兩人也才認了「先孕後婚」一事，感情仍舊十分甜蜜，如今曬出出遊照，也讓粉絲相當祝福。