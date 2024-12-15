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畢業於青棒強權平鎮高中、U18世界盃國手陽念希，據傳已經接近和美職舊金山巨人隊簽約，簽約金約50萬美元（約合1625萬新台幣），將成為第3位加入巨人體系的台灣球員。值得一提的是，陽念希為名門之後，父親是前統一獅球員、現任化仁國中總教練陽東益。陽念希很早就嶄露天賦，青棒時期三度入選U18國家隊，2022年U18世界盃他以高一身分擔綱先發，面對美國完投7局失2分拿下勝投。不過，陽念希高三曾一度因肩膀傷勢關係影響表現，今年在U18亞青賽陽念希找回過往身手，投出151公里速球。高中畢業後，陽念希選擇先就讀台北市立大學，為未來旅美做準備。在大專棒球聯賽預賽第一階段，他出賽4場，拿下2個救援成功，但唯一敗投是出戰文化大學，僅投0.1局失掉4分。然而，這並未影響巨人隊對他的評價，巨人球探從高中時期便開始追蹤陽念希，是值得投資的潛力股。據了解，陽念希簽約金約50萬美金，雙方已經正式簽約，待體檢通過後合約生效。在簽約完成後，陽念希將成為巨人隊體系中現役第3位台灣選手，另外兩位分別是李晨薰和日前重新簽約的鄧愷威。